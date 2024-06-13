Star Wars Outlaws’ı bitirmenin kaç saat süreceği ortaya çıktı.

Massive Entertainment’ın geliştirdiği ve Star Wars evreninde geçen ilk açık dünya oyunu olma özelliğini taşıyan Star Wars Outlaws, 30 Ağustos’ta PC dahil tüm platformlarda yayınlanacak. Merakla beklenen oyunun çıkması için geri sayım sürerken, Ubisoft, yaptığı son etkinlikte bir oynanış videosu yayınladı.

Oynanışla ilgili ayrıntıların ortaya çıkması sonrası oyunu bitirmek için kaç saatin gerekeceği merak konusu oldu. Yeni Star Wars oyununun birden fazla gezegen ve şehri içeren bir haritaya sahip olmasına rağmen beklenenden daha kısa olduğu ortaya çıktı.

Star Wars Outlaws’ın kreatif direktörü Julian Gerighty yaptığı açıklamada oyunu bitirmek için 100 saat gibi yüksek bir zaman gerekmeyeceğini söyledi. Gerighty, ana hikayenin 30 saatte biteceğini kaydederken, haritadaki tüm görev ve ayrıntıların bitilmesi için ise 50-60 saatin yeterli olacağını söyledi.

Gerighty, oyunu bitirmek için gereken sürenin ailesi ve işi olanlar için hâlâ yüksek olduğuna dikkat çekerek, yapımın 200 saatlik bir Assassin’s Creed destanı gibi uzun bir oynanışa ihtiyacı olmadığını vurguladı.

Gerighty, yapım aşamasında yüzme gibi bir mekaniği çıkardıklarını ve bu süreçte atari gibi mini oyunların eklendiğini sözlerine ekledi.

SATAR WARS OUTLAWS’IN FİYATI NE KADAR?

Star Wars Outlaws, Türkiye’de PC kullanıcıları için 1749 liradan, XBOX konsolları için 2050 lira ve Play Staiton’da 1999 liradan satışa çıktı.