Star Wars serisiyle akıllara kazınmıştı: Dünyaca ünlü yıldız Kenneth Colley hayatını kaybetti

Orijinal ‘Star Wars’ serisinde 'Amiral Piett' rolüyle ünlenmişti. İngiliz yapımlarının önemli ismi dünyaca tanınan yıldız Kenneth Colley hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun acı haberini menajeri duyurdu. İngiltere’deki evinde hayata veda ettiği öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Ünlü yıldız Kenneth Colley zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. BBC’de yer alan habere göre, düşme sonrası kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Zatürre kısa sürede Covid’e dönüştü.

Menajer Julian Owen ölüm haberini şu sözlerle duyurdu:

"Ken Colley, 60 yıllık kariyeriyle en iyi karakter oyuncularımızdan biriydi. Ken, sahnede, sinemada ve televizyonda sürekli olarak çalıştı. Monty Python'ın 'Brian'ın Hayatı' filmindeki Hz. İsa'dan, Ken Russell filmlerindeki kötü ve özgün karakterlere, BBC için çekilen Shakespeare'in 'Kısasa Kısas' filmindeki Viyana Dükü'ne kadar çok çeşitli karakterleri canlandırdı."

KENNETH COLLEY KİMDİR?

Kenneth Colley, İngiliz bir aktördür ve en çok Star Wars serisindeki Amiral Piett rolüyle akıllara kazınmıştı. 7 Aralık 1937'de Manchester, İngiltere'de doğmuştur. Colley, "The Empire Strikes Back" (1980) ve "Return of the Jedi" (1983) filmlerinde Galaktik İmparatorluk'un soğukkanlı ve yetkin subayı Amiral Piett karakterini canlandırmıştır. Kariyeri boyunca sinema ve televizyonda birçok yapımda yer almıştır. Önemli rollerinden bazıları şunlardır:

"I Hired a Contract Killer" (1990): Aki Kaurismäki'nin filminde katil rolü.

"The Scarlet Pimpernel" (1982): TV filminde küçük ama dikkat çekici bir rol.

"Pennies from Heaven" (1978): Dennis Potter'ın ünlü mini dizisinde.

"Peaky Blinders" (2013): Daha yakın dönemde, bu popüler dizide küçük bir rol aldı.

​​​​​​​

Colley, tiyatro sahnesinde de aktif olmuş ve Royal Shakespeare Company gibi prestijli topluluklarla çalışmıştır. Ayrıca, "Firefox" (1982) gibi Clint Eastwood filmlerinde ve "The Jewel in the Crown" (1984) gibi TV yapımlarında da yer almıştır. Star Wars hayranları arasında özellikle Amiral Piett rolüyle ikonik bir figürdür, çünkü Darth Vader'ın emri altında hayatta kalmayı başaran nadir subaylardan biri olmuştu.

Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu!