Sanatçı ve afiş tasarımcısı Tom Jung’un 1977’de akrilik ve airbrush tekniğiyle hazırladığı bu afiş, ABD’deki Heritage Auctions müzayede evinde satışa sunuldu.

Film vizyona girmeden iki hafta önce sergilenen ve büyük beğeni toplayan afiş, açık artırmada 3 milyon 875 bin dolara satıldı.Böylece 1 milyon dolar başlangıç fiyatıyla satılan afiş, “Star Wars” serisinin en pahalı eseri ve tüm sinema tarihindeki en değerli afiş çalışması oldu.

Önceki rekor, 3,6 milyon dolara satılan Darth Vader’ın ışın kılıcına aitti.Afişin, yapımcı Gary Kurtz’un ofisinde uzun yıllar asılı durduğu ve daha sonra ailesi tarafından satışa çıkarıldığı belirtildi.Afişin ön yüzünde Luke Skywalker’ın ışın kılıcını havaya kaldırdığı, arkasında Prenses Leia’nın yer aldığı kompozisyonun üzerinde Darth Vader silueti yer alıyor.

Arka yüzünde ise X-wing savaşçılarının saldırıya geçtiği sırada Han Solo ve Skywalker’ın madalya aldığı sahne resmediliyor.

Heritage Auctions yetkilileri, afişin yalnızca bir film hatırası değil, Amerikan pop kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Star Wars” serisinin küresel hayran kitlesinin satış fiyatını yükselten başlıca etkenlerden biri olduğunu kaydetti.