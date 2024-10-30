Starbucks bir kahve türüne veda ediyor

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, ABD ve Kanada’da büyük ilgi gören zeytinyağı katkılı kahve serisini Kasım başından itibaren menüsünden çıkaracağını duyurdu. Bu açıklama, markanın yeni CEO’su Brian Niccol’un menüyü sadeleştirme ve müşteri ilgisini yeniden kazanma stratejileriyle aynı döneme denk geldi. Niccol, maliyet artışlarının tüketicilerin bütçesini zorladığını belirterek, menüyü yeniden şekillendirme sözü vermişti. Şirketin küresel satışlarında Temmuz-Eylül arasında %7’lik düşüş yaşandığı da açıklanmıştı.

Starbucks, Oleato adıyla bilinen zeytinyağı katkılı kahve serisini ilk kez İtalya’da piyasaya sürmüş ve sonrasında Kuzey Amerika’ya taşımıştı. Bu içecekler, markanın kurucusu Howard Schultz’un Sicilya’daki zeytinlikleri ziyaretinden aldığı ilhamla ortaya çıkmıştı. Schultz, zeytinyağını günlük olarak tüketmenin Akdeniz kültüründe yaygın olduğunu gözlemlemiş ve bu fikri menüye taşımıştı. Oleato serisi içinde zeytinyağı ve yulaf sütü içeren latte ve soğuk karışım espresso gibi içecekler bulunuyordu.

Ancak, bu özel kahveler tüketicilerden karışık tepkiler aldı; bazı müşteriler mide rahatsızlıkları ve sindirim sorunları yaşadıklarını dile getirdi. Starbucks, bu yeni içecekleri İtalya, Japonya ve Çin’de belirli şubelerde sunmaya devam edeceğini belirtirken, menüyü sadeleştirmenin şirketin gelecekteki performansına katkı sağlayacağına inanıyor.