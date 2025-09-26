Starbucks dükkanlarını bir bir kapatıyor!

Starbucks, konusu geçen plana ilişkin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna bildirim yaptı. Bildirimde, şirketin yönetim kurulunun “Starbucks’a Dönüş” stratejisi planlarını yeniden yapılandırma olarak onayladığı açıklandı.

Starbucks, bu stratejinin bir parçası olarak mevcut portföyünü incelediği belirtilen bildirimde, markayla uyumlu bir fiziksel ortam sunmayan ve uygun finansal performans sergileyemeyen kahve dükkanlarının bir bir kapatılacağını duyurdu. Bildirimde, şirketin kahve dükkanlarına ve müşterilere daha yakın yatırımlara öncelik verirken, destek organizasyonunu da yeniden yapılandıracağı ifade edildi.

KAPANIŞLAR İÇİN HIZLI PLANLAMA

Dükkan kapanışlarının çoğunun bu mali yılın sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği ifade eden bildirimde, “Şirket, dükkan kapanışları, destek organizasyonunun dönüşümü ve diğer yeniden yapılandırma faaliyetleriyle ilgili olarak yaklaşık 1 milyar dolarlık bir maliyetin ortaya çıkacağını tahmin ediyor ve bu maliyetin yüzde 90’ı Kuzey Amerika işine ait.” şeklinde açıklamalar yer aldı.

Bildirimde, toplam yeniden yapılandırma giderlerinin yaklaşık 150 milyon dolarının çalışanların ayrılma tazminatları, yaklaşık 400 milyon dolarının şirket tarafından işletilen mağaza varlıklarının elden çıkarılması ve değer kaybı, yaklaşık 450 milyon dolarının ise sözleşme süresi dolmadan mağaza kapanışları sebebiyle oluşacak maliyetleri içereceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

YAPILANDIRMA SONUCU ADETA İŞÇİ KIYIMI YAPILACAK

Starbucks Üst Yöneticisi Brian Niccol, ortaklara konuya yönelik yazdığı mektupta, Kuzey Amerika’daki şirket tarafından işletilen toplam dükkan sayısının 2025 mali yılında yaklaşık yüzde 1 azalacağını açıkladı. Perakende harici personel sayısını ve giderleri daha da azaltacaklarını ifade eden Niccol, bunun yaklaşık 900 perakende harici pozisyonu ortadan kaldırmayı da içerdiğini söyledi.