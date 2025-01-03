Starbucks ürünlerine zam yaptı: İşte zamlı fiyatlar

Kahve zinciri Starbucks, 2025'in ilk günlerinde Türkiye'deki ürünlerine zam yapma kararı aldı.

Kahve fiyatlarına yüzde 36'ya varan zamlar yapılırken yeni fiyatlar tepki çekti.

Bu zamla birlikte küçük boy filtre kahvenin fiyatı 70 liradan 95 liraya çıkarken, orta boy filtre kahve fiyatı da 80 liradan 105 liraya, büyük boy ise 90 liradan 115 liraya yükseldi.

Americano'nun fiyatları ise küçük boyda 75 liradan 102 liraya, orta boyda 85 liradan 114 liraya ve büyük boyda 95 liradan 126 liraya çıktı.

Küçük boy Mocha fiyatları da 115 liradan 155 liraya, büyük boy Mocha fiyatları ise 140 liradan 175 liraya çıktı.

Sezonun favorileri ve yeni ürünler olarak tanıtılan Pistachio Latte ve Iced Pistachio Latte fiyatları ise küçük boyda 160, orta boyda 170 ve büyük boyda 180 TL oldu.

Diğer yeni ürünler olan Pistachio Creme Frappuccino fiyatları ise sırasıyla 165,175 ve 185 TL oldu.