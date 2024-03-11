Starbucks’ın 2024 Türkiye & Azerbaycan Barista Şampiyonası’nın mağaza etapları başladı

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Starbucks’ın 2024 Türkiye & Azerbaycan Barista Şampiyonası’nın mağaza etapları başladı
Kahve kültürünün yaygınlaştığı günümüzde kahve yapımında ustalığını konuşturan baristalar, tüketicilerin gözdesi olarak konumlanırken, kahve markaları da mağazalarının yıldızlarını ödüllendirmekten geri durmuyor.

Starbucks, 1093 partnerinin katılımıyla Türkiye ve Azerbaycan bölgelerindeki en iyi baristalarını seçiyor.

Kahvenin bir kültür haline geldiği günümüzde, kahve yapımında ustalığını konuşturan baristalar, tüketicilerin gözdesi olarak konumlanırken, kahve markaları da mağazalarının yıldızlarını ödüllendiriyor. Son olarak Starbucks, küresel çapta düzenlediği barista yarışmasının bölgesel ayağı olan 2024 Türkiye & Azerbaycan Barista Şampiyonası kapsamındaki mağaza etapları bu hafta başladı. 29 Mart’a kadar sürecek 3 aşamalı yarışmaya katılan 1093 partner, kahve ve iletişim yeteneklerini sergileyecek. Kazanan barista hem bölgesel hem de uluslararası çapta kendi mağazasını temsil edecek.

BARİSTALAR BİRÇOK ALANDA YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK

Starbucks’ın düzenlediği şampiyonanın mağaza etabında yarışacak baristalar, makine bakımı, içecek tarifi ve yapımı gibi alanlarda hünerlerini sergileyecek. Kahve tadımı temalı birinci aşamada, press yöntemiyle kahve demleyecek ve aynı zamanda kahvenin yapılış tekniklerini hikâye diliyle anlatacak. İkinci aşamada ise baristalar espresso konusundaki yetkinliğini ortaya koyacak. Espresso Roast ve Blonde Espresso çekirdeklerinin her birinden double shot çekerek bilgilerini gösterecek. Espressonun shot akışının görsel diziliminden süresine, tadından kahvelerin kökenine kadar olan birikimini aktaracak.

Şampiyonanın mağaza etabının Latte Sanatı isimli son aşamasında baristalar, espresso ve süt köpürtme alanınındaki becerileriyle yarışacak. Flat White hazırlarken shot kalitesi, süt tadı, görsel sunum gibi parametrelere odaklanılacak. Starbucks Baristaları ayrıca, yarışma boyunca iletişim tarzlarını ve misafirperverlik anlayışlarını jüriyle paylaşacak, misafirleriyle nasıl bir bağ kurduklarını açıklayacak. Mağaza etabının sonunda lider olarak seçilen barista, hem mağazalarını bölgesel düzeyde temsil edecek hem de global yarışmaya katılmaya hak kazanacak.

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