Starbucks’ın yılbaşına özel içecekleri ve perakende ürünleri raflarda yerini aldı

Döneme özel tasarımlara sahip kupa, termos ve anahtarlık gibi birçok yılbaşı için hediye alternatifini de satışa sundu.

2024’e sayılı günler kala, yılbaşı süsleri çam ağaçlarını renklendirirken, bu döneme özgü kahveler de raflardaki yerini alıyor. Her yılbaşı sezonunda kahve tutkunlarına Toffee Nut Latte, Gingerbread Latte ve Chocolatey Gingerbread Latte içeceklerini sunan Starbucks, ikonik içeceklerini bu yıl da menüsüne dahil etti. Yılbaşı döneminde sevdiklerine hediye arayanların uğradığı duraklardan biri olan kahve markası, döneme özel tasarımlara sahip yılbaşı kupa ve termos koleksiyonunu da satışa sundu.

STARBUCKS DÖNEMSEL İÇECEKLERİYLE YENİ YILA HAZIR

Kahve markası Starbucks’ın yılbaşına özel içecek serisindeki Toffee Nut Latte; espresso, Toffee Nut şurubu, süt ve kremanın birleşiminden oluşuyor. Yeni yılın simgelerinden Gingerbread Latte ise zencefilli kurabiye şurubu, espresso, süt ve krema ile hazırlanıyor. Chocolatey Gingerbread Latte ise; mocha sosu, espresso, süt, zencefilli kurabiye şurubu ve krema ile hazırlanıyor.

Yılbaşı dönemine özel sunduğu perakende koleksiyonu ve döneme özel içecekleriyle mağazalarına yılbaşı konseptini taşıyan Starbucks, yılın son günlerini birbirinden lezzetli içecekleri ve hediyelik alternatifleriyle eşsizleştiriyor.