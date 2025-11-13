ABD’deki sendikalı Starbucks baristaları, şirketin en yoğun promosyon günlerinden biri olan yıllık “Kırmızı Kupa Günü” (Red Cup Day) ile aynı zamana denk gelecek şekilde 13 Kasım’da greve gitmeye hazırlanıyor.

Sendikaya göre, kısa süre önce yapılan oylamaya katılan binlerce üyenin yüzde 92’si grev lehine oy kullandı. Baristaların talepleri arasında daha yüksek ücret, adil vardiya planlaması ve uygun çalışma standartları bulunuyor.

Çalışanlar New York, Dallas, Minneapolis, Philadelphia ve Seattle dahil olmak üzere en az 40 şehirde bir günlük greve gidiyor. Eyleme en az 1000 çalışanın katılması beklenirken, bunun bugüne kadar ki en büyük grevlerden biri olabileceği belirtiliyor.

Şirket ile sendika arasındaki müzakereler Nisan 2024’te başlamış olsa da, görüşmelerin şu anda tam bir çıkmaza girdiği bildiriliyor. Şirket sözcüsü Jaci Anderson, grev kararından duydukları memnuniyetsizliği dile getirerek sendika üyelerini müzakerelere dönmeye çağırdı ve “Onlar geri dönmeye hazır olduklarında, biz de konuşmaya hazırız” dedi.

SON YILLARDA ÇALKANTILARLA KARŞILAŞTI

BBC’de yer alan habere göre Starbucks son yıllarda tüketici boykotları, yeni rakiplerin ortaya çıkması, yüksek fiyatlar nedeniyle müşteri tepkisi ve liderlik kadrosunda yaşanan çalkantılarla karşı karşıya kaldı.

Chipotle ve Taco Bell'de başarılı dönüşümlerin mimarı olan yeni CEO Brian Niccol'un geçen yıl göreve gelmesi, Starbucks için de aynısını yapabileceği umutlarını artırdı. Yatırımcılar, zincirin hisselerini %24 oranında artırdı.

Starbucks aynı zamanda kahvehanelerdeki personel sayısını ve eğitimini iyileştirmek için 500 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını açıkladı.