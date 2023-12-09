Starbucks'takilere küfür edip bir kadına saldırdı yetmedi polise vurdu. Protestolar çığırından çıktı

İsrail'in Filistin'e yönelik hedef gözetmeksizin saldırılarına tüm dünyadan tepki yağıyor.

İsrail menşeli ürünlere de boykot uygulanırken, Türkiye'de vatandaşlar da İsrail'i protesto etmek için İsrail'e ait olduğunu düşündüğü mağaza, fast food ve kahve zincirlerine giderek oradan alışveriş yapanlara tepki gösteriyor.

Son olarak Niğde'de İsrail'i protesto etmek için Starbucks şubesine giden bir kişi, oradaki vatandaşlara hakaret ve küfür ettiği ve kendisine tepki gösteren kadına saldırdığı iddia edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Protestocu, kendisini dışarı çıkarmak isteyen polislere de saldırdı.

Saldırgan daha sonra gözaltına alındı.