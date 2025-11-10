Elon Musk’ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX tarafından geliştirilen uydu internet ağı Starlink, 2026 baharında Türkiye’de hizmete başlayacağı yönündeki iddialarla gündeme geldi.

Starlink, alçak dünya yörüngesinde dolaşan binlerce küçük uydu aracılığıyla fiber veya kablolu altyapıya ihtiyaç duymadan internet erişimi sağlıyor ve şu anda 70’ten fazla ülkede aktif olarak hizmet veriyor.

CNBC-e’de yer alan habere göre, iddialar üzerine bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, Starlink’in Türkiye’de hizmet vermeye başlayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kaynaklar “Starlink konusu gündemimizde yok” ifadeleriyle iddiaları yalanladı.

OLASI İŞ BİRLİĞİ İDDİALARI DA GÜNDEMDEYDİ

Bazı kaynaklar, Starlink’in Türkiye’de faaliyet gösterebilmek için yerli bir operatörle iş birliği yapabileceği veya yeni bir şirket kurabileceği yönünde iddialarda bulunmuştu.

Ancak henüz BTK tarafından verilmiş bir lisans veya resmi başvuru bulunmadığı bildirildi.

Uzmanlar, Starlink’in Türkiye’de hizmete başlayabilmesi için yerel düzenlemelere ve denetim koşullarına uyması gerektiğini vurguluyor.