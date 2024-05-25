Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü

Kaynak: DHA
Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü

Hatay'ın Altınözü ilçesi sakinleri, ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Starlink uydularının muhteşem geçişine tanıklık etti.

Starlink uyduları, Altınözü ilçesine bağlı Dokuzdal Mahallesi semalarında tek sıra halinde ilerlerken, vatandaşlar bu olağanüstü anları cep telefonlarıyla kaydettiler.

Starlink, SpaceX'in dünya genelinde internet erişimini artırmak amacıyla geliştirdiği bir proje olarak biliniyor.

Binlerce küçük uydu ve yer istasyonlarından oluşacak olan bu takımyıldızı, dünyanın her köşesinde internet erişimini sağlamayı hedefliyor.

SpaceX, bu projenin 2027'de tamamlanmasını planlarken, Starlink uydularının görkemli geçişi, HATAY semalarında merak ve heyecan yarattı.

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