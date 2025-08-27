Starship roketinin 10’uncu test uçuşu başarıyla tamamlandı

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dünyanın en güçlü uzay roketi olarak bilinen Starship'in 10’uncu uçuş denemesini yaptı. 8 yapay Starlink uydusunu taşıyan Starship roketi, yerel saat ile 18.30’da ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasından başarılı bir şekilde fırlatıldı. Roketin ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy, fırlatmadan sonra planlandığı şekilde Meksika Körfezi’ne iniş yaparken, Starship roketi 8 yapay Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme ve raptor motorunu uzayda yeniden ateşleme görevlerini başarıyla tamamladı. Starship roketi fırlatmadan yaklaşık 1 saat sonra Hint Okyanusu'na iniş yaptı.