Statlar, yangınlar ve futbol / Vedat BAYRAM

Bir ülkeye büyük zarar verdiği apaçık ortadayken bazı müessif olaylara niçin mani olunamaz?

Mani olunmak istenmediğinden mi?

Yoksa mevzunun farkında olunmadığından mı?

Bi an bu kararı kısa bir süre siz okurlarımıza bırakırken; önce yüreklerimizi yakan, ardından Türk Milletini zarara sokan orman yangınları ile İzmir’de bu hafta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yaşadığı, "izaha muhtaç" vakaları ben iki başlıkta topluyorum.

* "Mevzuya uzak!" olmak...

* ⁠"Cehalet".

Evet, bu hafta değerli Fenerbahçe Başkanımızın İzmir'de sahaya inmesini "mevzuya uzak!" olmakla.

Her türlü yayına rağmen bir türlü önlenemeyen orman yangınları ile milletin canının yanmasını ise cehalete bağlıyorum.

Bakınız Fenerbahçe Başkanı bir kanaat önderi,

bir lider ve kumandan, sürekli birtakım kurumlar karşısında (hükûmet, federasyon) vs. gibi

prestiji hesap edilerek davranışları ona göre planlanacak, stratejik bir makamdır.

Diğer kulüp başkanlarımız da aynı statüdedir.

Adı geçen neden ile ister kendi isteği ile ister muhtelif tahriklerle hangi şartta olursa olsun,

Başkan Ali Koç İzmir'de Göztepe maçında çim sahaya inmemeli, indirilmemelidir.

İndirildi.

İnmesine mani olunamadı ne oldu?

Hem münasebetsiz bir saldırı ile düşürülerek mahcup edildi, hem de TFF’nin açıklamasına göre diplomatik bir şekilde "senin çim sahada ne işin vardı!" diye uyarıldı.

Şimdi Türkiye'nin çimentosu Koç grubunun veliahdı sevgili Ali Koç başkanımıza geçmiş olsun dileklerimle soruyorum.

Sn. Başkan bu kabil münasebetsiz bir vaka ile ticari alanda karşılaşsaydınız;

1-Buna vesile olan kurumunuz çalışanını kurumda tutmaya devam eder miydiniz?

2-Göztepe maçında seyircilerinizin maruz kaldığı şikâyetleri göğüslemek, bunun için ise sahaya inmek Genel Sekreteriniz ya da taraftardan sorumlu idareci dururken size mi kalmalıydı?

Kendileri bulunduğunuz protokol tribününde yoklar ise İzmir Valisi ya da Emniyet Müdürüne bir telefonla ulaşıp bu hususu çözemez miydiniz?

Kaldı ki yıllar önce rahmetli Serkan Acar’ın ilgilenip çözdüğü bu gibi basit konularda;

hâlen bu işleri çözebilecek yetenekte arkadaşlarınızı yanınızda bulundurmamakta ısrar ediyor ve TFF’ye Fenerbahçe Kulübü Başkanı’nı eleştirme fırsatı niçin veriyorsunuz?

İşte yazımın başında da belirttiğim üzere ben bu tür davranışları, yönetiminize topladığınız adamların "gelenek ve temayüllerden habersiz!" olmalarına bağlıyor ve iki kez üzüntümü belirtiyorum.

1-Fenerbahçe Başkanı kendini bilmez bir mütecavizin saldırısına uğramıştır.

2-Fenerbahçe Başkanlık makamı üzerinden;

TFF’ye haklı bir eleştiri ve ikaz imkânı verilmiştir...

Esen kalınız.