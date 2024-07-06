Stattaki siyahi güvenlik içlerindeki Türk formasını gösterince Türkler çıldırdı

Türkiye, Avusturya maçıyla Avrupa Kupası’na bir adım daha yaklaştı. Çeyrek finale taşıyan galibiyet hem statta bulunan hem de dünyanın birçok bölgesinde yaşayan Türkleri sevince boğdu.

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Unutulmaz geceye damga vuran anlardan biri de statta güvenlik görevlisi olan siyahi gençlerdi. Ay yıldızlı Türkiye formasını güvenlik yeleklerinin içlerine giyen görevliler, Türk taraftarların bulunduğu tribüne gösterdi.

O ana şahitlik eden taraftarlar cep telefonuna sarılarak, büyük bir coşku ile karşılık verdi.

BÜYÜK TAKDİR KAZANDILAR

Son günlerde Türklüğün simgesi ‘bozkurt’ tartışmaları yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz sözü yeniden gündeme geldi.

Ulu Önder Atatürk, tüm konuşmalarını “Ne mutlu Türküm diyene” sözüyle bitirirdi.

Hem Türkiye’de hem dünyada ‘Bozkurt ve Türklük’ tartışmaları yaşanırken, Ay yıldızlı Türk formasını gururla taşıyan Afrikalı güvenlikçiler büyük takdir kazandı.