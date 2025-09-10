Steam yeni güncellemesiyle performans ve kişiselleştirme rüzgarı estirdi: macOS 11 kullanıcıları uyarıldı

Valve, dijital oyun dağıtım platformu Steam'in istemcisi için yayınladığı Eylül ayı güncellemesiyle kullanıcı deneyimine yönelik önemli iyileştirmeler ve yeni özellikler sunuyor. Güncelleme, Oyun İçi Katman (In-Game Overlay), Büyük Ekran Modu (Big Picture) ve genel istemci işlevselliğine çeşitli yenilikler getiriyor.

PERFORMANS VE GÖRÜNTÜ KALİTESİNDE ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER

Güncellemenin en dikkat çeken yenilikleri performans alanında. Oyun İçi Katman'ın işleme performansı, özellikle performans monitörünün FPS grafiği açıkken Vulkan, D3D12 ve OpenGL gibi modern grafik API'larını kullanan oyunlarda belirgin şekilde arttı. Ayrıca, DLSS kullanan bazı oyunlardaki yanlış FPS sayımı sorunu giderildi. %100'ün üzerinde ekran ölçeklemesi kullanan kullanıcılar için bulanık görünen yazı tipleri ve arayüz öğeleri düzeltildi.

ERİŞİLEBİLİRLİK VE KULLANIM KOLAYLIĞI

Valve, erişilebilirliği artırmak için iki büyük düzeltme yaptı. Masaüstü moduna eklenen yeni bir ayar menüsüyle Yüksek Kontrast Modu, azaltılmış hareket seçenekleri ve arayüz ölçeklendirme kontrolleri kullanıma sunuldu. Ekran okuyucu ve diğer erişilebilirlik araçlarıyla uyumluluğu artırmak için de birçok arayüz bileşeni işaretlendi.

KÜTÜPHANENİZE KİŞİSEL BİR DOKUNUŞ

Kütüphaneye eklenen yeni "Özelleştirme" sekmesi, kullanıcıların herhangi bir oyun için özel kapak resmi belirlemesine ve koleksiyonlarını düzenlerken özel bir sıralama ismi tanımlamasına olanak tanıyor. Bu özellikle, artık oyunları varsayılan isimlerine bağlı kalmadan düzenlemek mümkün.

BÜYÜK EKRAN MODU VE DİĞER YENİLİKLER

Büyük Ekran Modu'nda, istemcinin çevrimdışı modda başlatılması durumunda kullanıcı avatarının gözükmemesi gibi bir dizi arayüz hatası giderildi. Steam'in Ticaret Koruması sistemi aracılığıyla bir takas işlemi iptal edildiğinde artık bildirim alınabilecek.

macOS 11 İÇİN KRİTİK UYARI

Valve, macOS 11 (Big Sur) işletim sistemi için "Destek Sonu Uyarısı" ekledi. Steam istemcisinin bazı özellikleri için gömülü bir Google Chrome sürümüne dayanması ve bu bileşenin artık eski işletim sistemiyle çalışmaması nedeniyle, 15 Ekim 2025 tarihinden itibaren bu işletim sistemi için resmi destek sona erecek.

MAĞAZA SAYFASI GENİŞLEDİ

Son olarak, geniş monitörlerde ekran alanından daha iyi yararlanmak için Steam mağaza sayfalarının ana sütun genişliği 940 pikselden 1200 piksele çıkarıldı. Bu değişiklik daha önce yalnızca Steam istemci beta sürümünde mevcuttu.