Steam'de Oblivion Remastered fırtınası

Oyun dünyasının en çok konuşulan remaster projelerinden biri olan The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, PS5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında aniden piyasaya sürüldü. Xbox’un Hi-Fi Rush ile başlattığı sürpriz çıkış geleneğini sürdüren bu lansman, eski bir klasik olan Oblivion’u yeniden gün yüzüne çıkardı. 2006 yılında çıkan orijinal oyunun neredeyse yirmi yıl sonra bu denli ilgi göreceği tahmin edilmemişti.

Önceden sızan bilgilere rağmen bu sürpriz lansman, Bethesda'nın umduğundan bile daha fazla ilgi gördü. SteamDB verilerine göre çıkışından sonraki ilk 24 saat içinde aynı anda 140.069 oyuncuya ulaşan yapım, bu sayede günün en çok oynanan 10. oyunu olmayı başardı. Listenin üst sıralarında Counter-Strike 2, Dota 2 ve PUBG gibi dev isimler yer alıyor.

STEAM LİSTELERİNDE HIZLA ZİRVEYE TIRMANDI

Oblivion Remastered sadece anlık oyuncu sayısıyla değil, satış rakamlarıyla da göz doldurdu. Valve’ın resmi mağazasında “New & Trending” kategorisinde zirveye yerleşen oyun, aynı zamanda en çok satanlar listesinde de ilk sırada yer alıyor.

Oyuncuların tepkisi de en az satış rakamları kadar olumlu. Steam üzerinde şu an 1722 kullanıcıdan alınan yorumlar doğrultusunda oyun “Çok Olumlu” değerlendirmesine sahip. Bu yorumlar yalnızca oyunu satın alan oyuncular tarafından yapılabildiğinden, kullanıcı memnuniyetini daha gerçekçi şekilde yansıtıyor.

Oyunla aynı gün çıkan sürpriz bir başka yapım olan Schedule 1 ise şu an Steam'de en çok oynanan dördüncü oyun konumunda. Ancak Oblivion Remastered’ın yükselişi daha istikrarlı görünüyor.

UNREAL ENGİNE 5 İLE YENİDEN DOĞDU

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Unreal Engine 5 motoruyla sıfırdan inşa edildi. Görsel anlamda büyük bir sıçrama yapan oyun, günümüz grafik standartlarını yakalarken orijinal senaryoya ve atmosfere sadık kalmayı da başarıyor. Yenilenen ışıklandırmalar, dokular ve çevre etkileşimleri, oyuncuları bir kez daha Cyrodiil’in büyüleyici topraklarına davet ediyor.

Yalnızca grafiklerle sınırlı kalmayan bu yenilik süreci, oynanış mekaniklerine de yansımış durumda. Geliştirici ekip, modern RPG anlayışını yansıtan kontrol ve dövüş sistemleriyle oyunu yeni nesil oyuncular için erişilebilir hale getirdi.

Ayrıca Shivering Isles ve Knights of the Nine genişleme paketleri de bu sürümde dahil edilerek oyunun bütünsel deneyimi sağlanmış oldu.

YENİ NESİL KONSOLLARIN ARDINDAN SWİTCH 2 SİNYALİ

Her ne kadar oyunun çıkışı PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC ile sınırlı kalmış olsa da, Bethesda yetkililerine yakın kaynaklar, Nintendo’nun geliştirileceği konuşulan Switch 2 konsolu için bir Oblivion Remastered sürümünün de gündemde olduğunu belirtiyor.

Switch kullanıcılarının yıllardır Elder Scrolls serisine duyduğu ilgi göz önünde bulundurulursa, taşınabilir formatta bir Cyrodiil deneyimi Nintendo cephesinde büyük ses getirebilir. Geliştirme süreciyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sektör analistleri bu tarz bir hamlenin Bethesda'nın pazar stratejisine uygun olduğunu vurguluyor.

ESKİ OYUNCULAR İÇİN NOSTALJİ, YENİLER İÇİN YENİ MACERA

Oblivion Remastered, nostalji seven oyuncular için geçmişe uzanan bir zaman tüneli. Ancak aynı zamanda bu evrenle ilk kez tanışacak genç oyuncular için de oldukça cazip bir başlangıç noktası sunuyor.

2006 yılında birçok oyuncunun RPG tanımını yeniden şekillendiren bu yapım, şimdi günümüz teknolojisiyle harmanlanarak yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oyunun sürükleyici hikayesi, özgürlük temelli açık dünya yapısı ve etkileyici seslendirmeleri, Oblivion’u sadece bir oyun değil, bir deneyim haline getiriyor.

BETHESDA’NIN SESSİZ DEV HAMLESİ

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, sadece bir grafik güncellemesi olmanın ötesine geçerek modern oyun dünyasına uyum sağlayan başarılı bir yeniden doğuş örneği oldu. Anlık oyuncu sayıları, satış rakamları ve kullanıcı yorumları, Bethesda’nın bu projede büyük bir başarıya imza attığını açıkça gösteriyor.

Oyunun 39.99 dolar gibi erişilebilir bir fiyat etiketiyle sunulması da, satışları olumlu yönde etkileyen önemli faktörlerden biri. Gerek teknik altyapısıyla, gerekse nostaljik değeriyle Oblivion Remastered, hem yeni nesil oyunculara hem de serinin sıkı takipçilerine hitap etmeyi başarıyor.

Yeni platformlara gelebilecek sürümler ve mod desteğiyle bu başarının önümüzdeki aylarda daha da büyümesi bekleniyor. Cyrodiil’in efsanesi, uzun bir aradan sonra yeniden doğdu ve oyuncular bu dönüşü fazlasıyla benimsedi.