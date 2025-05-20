SteelSeries yeni oyuncu mouselarını tanıttı

Danimarka merkezli teknoloji markası SteelSeries, 2013’te çıkardığı Rival serisini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, 20 Mayıs 2025’te tanıttığı Rival 3 Gen 2 ve Rival 3 Wireless Gen 2 modelleriyle dikkatleri üzerine çekti. Her iki model de PixArt iş birliğiyle geliştirilen TrueMove sensörlere sahip ve ultra düşük gecikme süresiyle (1,35 ms kablolu, 1,9 ms kablosuz) öne çıkıyor.

77 gram ağırlığındaki kablolu model 8.500 DPI hassasiyet sunarken, kablosuz versiyon 18.000 DPI değerine ulaşabiliyor. Kablosuz modelde Quantum 2.0 Dual Wireless teknolojisi sayesinde hem Bluetooth 5.0 hem de 2,4 GHz bağlantı desteği mevcut. Pil ömrü ise 450 saate kadar çıkabiliyor.

Fareler, 60 milyon tıklama ömrü, %100 PTFE tabanlar ve RGB aydınlatma gibi özellikleriyle dayanıklılık ve görselliği birleştiriyor. SteelSeries bayileri ve yetkili perakendecilerde satışta olan modellerin fiyatı sırasıyla 39,99 dolar ve 59,99 dolar olarak açıklandı.