18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Alman Kuntz yere düşünce Türkçe küfrü ağzından kaçırdı

Alman Kuntz yere düşünce Türkçe küfrü ağzından kaçırdı

Basın toplantısında Alman düşme tehlikesi yaşadı, ağzından refleks olarak Türkçe küfür çıktı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 20:00
Takip Et

Stefan Kuntz sandalyeden düştü. Bir Türk gibi refleks gösterdi: S*ktir

Alman Kuntz yere düşünce Türkçe küfrü ağzından kaçırdı
+
Aa
-

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türkiye-Çekya maçı öncesi Gaziantep Kalyon Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Alman teknik adam, basın toplantısına başlamak üzereyken talihsiz bir kaza yaşadı.

Düşme tehlikesi yaşadı, ağzından refleks olarak Türkçe küfür çıktı.

Kuntz, oturduğu sandalyeye yaslanmak üzereyken düşme tehlikesi yaşadı. Bu esnada neye uğradığını şaşıran Kuntz'un ağzından refleks olarak Türkçe küfür duyuldu. Basın toplantısındaki gazeteciler ve milli futbolcu Samet Akaydın, Kuntz'un yaşadığı olay sonrası kahkahaya boğuldu. Alman teknik adam da bir süre verdiği tepkiye güldü.

Yaşanan olay sonrası basın odasında gülüşmeler yaşanırken, durumu toparlamaya çalışan Alman teknik adamın, "Bu anı geriye alabiliyor muyuz?" demesi dikkat çekti.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
1
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
2
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
3
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
4
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
5
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
6
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
7
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
﻿Kocaeli Gebze'de zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
﻿Kocaeli Gebze'de zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
﻿Kocaeli Gebze'de zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
﻿Gaziantep'te polis midibüsü otomobille çarpıştı
﻿Gaziantep'te polis midibüsü otomobille çarpıştı
﻿Gaziantep'te polis midibüsü otomobille çarpıştı
﻿İklim aktivistleri Milano'da sergilenen arabaya un döktü
﻿İklim aktivistleri Milano'da sergilenen arabaya un döktü
﻿İklim aktivistleri Milano'da sergilenen arabaya un döktü
﻿Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
﻿Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
﻿Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.