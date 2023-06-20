Stefan Kuntz: Şu anda hiçbir şey elde etmedik

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, 2-0 kazanılan Galler maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz: Şu anda hiçbir şey elde etmedik

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Stefan Kuntz'un açıklamaları şu şekilde;

“Samsun’a teşekkür ediyorum. Ne kadar zor durumda kaldıysak taraftarlar da o derece zor durumda kaldı. Gol sevincimi de düşüneceğim. Taraftar bir ara oyunla iyice bütünleşti. Taraftarlar oyunumuza destek oldu ve özellikle oyuncularımızı heyecanlandırmadı. Bu da bize ekstra güç verdi. Gruptaki durumumuzla ilgili mütevazı olmamız gerekiyor. Şu anda hiçbir şey elde etmedik. Çalışmaya devam etmeliyiz. Oyunda tek bir oyuncuyu öne çıkarmak istemiyorum.

Tüm oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Rakibin 10 kişi kalması Arda Güler’e güzel bir alan sağladı. Çok güzel bir gol attığını da düşünüyorum. Sözleşme konusunda seneye hazirana kadar kontratım var. İşime devam ediyorum. Burada bir tohum ektik, karşılığını da dönem dönem alıyoruz. Bugünkü maçta oyunumuzu, Letonya maçına göre daha iyi gösterdik. Gelişmeye devam etmek istiyoruz”

Öne Çıkanlar
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Son Haberler
Trump'a gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada yasak getirildi Dünya
Trump'a gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada yasak getirildi
Semizotu zayıflamaya faydalı Şifalı Bitkiler
Semizotu zayıflamaya faydalı
Kuntz Milli Takım için kararını verdi Spor
Kuntz Milli Takım için kararını verdi
Rap şarkıcısı sahnede hayatını kaybetti. Bir anda yere yığıldı Magazin
Rap şarkıcısı sahnede hayatını kaybetti. Bir anda yere yığıldı
Arda'nın bin yıl unutulmayacak golünü Zafer Arapkirli yazdı Spor
Arda'nın bin yıl unutulmayacak golünü Zafer Arapkirli yazdı
Semizotu mide kanamalarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Semizotu mide kanamalarına iyi geliyor
İrem Helvacıoğlu Pamukkale'de şifa aradı Magazin
İrem Helvacıoğlu Pamukkale'de şifa aradı