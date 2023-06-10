Stefan Kuntz'a UEFA'dan görev

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Şampiyonlar ligi final maçını değerlendirecek.

Stefan Kuntz'a UEFA'dan görev

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bu akşam Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak 2023 Şampiyonlar Ligi Final maçını değerlendirecek UEFA Teknik Gözlemci Heyeti'nde yer alacak.

FİNALİ TAKİP EDECEK
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Alman teknik adam, Avrupa'nın seçkin futbol adamlarının da aralarında olduğu heyetle karşılaşmayı stadyumda takip edecek. UEFA Teknik Gözlemcileri, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında görev alıyor, müsabakaları ve oyuncuları teknik ve taktik açılardan değerlendirip çeşitli raporlar hazırlıyor. (AA)

Öne Çıkanlar
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Son Haberler
Ajda Pekkan son anda kararını değiştirdi Magazin
Ajda Pekkan son anda kararını değiştirdi
Çay bahçesine yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı Güncel
Çay bahçesine yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 27 yaralı Dünya
Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 27 yaralı
Rüyada alyans görmek ne anlama geliyor? Rüyada alyans görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada alyans görmek ne anlama geliyor? Rüyada alyans görmek ne demek?
Brezilyalı şarkıcı Anitta'ya Kapalıçarşı'da çok ayıp ettiler. Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldi Magazin
Brezilyalı şarkıcı Anitta'ya Kapalıçarşı'da çok ayıp ettiler. Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldi
James Bond'un kızı babasının izinden gidiyor Magazin
James Bond'un kızı babasının izinden gidiyor