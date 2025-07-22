Stefano Denswil Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı!

Kaynak: İHA
Stefano Denswil Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı!

Geçtiğimiz sezonun ortasında Trabzonspor'dan ayrılarak bonservisini eline alan Stefano Denswil, geleceği hakkında kararını verdi. Başarılı oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor, transfer çalışmalarına hız verdi. Henüz transfer tahtası açılmayan Kayseri ekibi, 5 oyuncu ile söz kesti.

Aaron Opoku, Joao Mendes, Burak Kapacak ve Dorukhan Toköz le anlaşan sarı-kırmızılılar, son olarak da Stefano Denswil el sıkıştı.

vv.jpg

Geride kalan sezon Karadeniz ekibi Trabzonspor forması giyen 32 yaşındaki Denswil, dün gece Kayseri’ye geldi. Stefano Denswil'in bugün sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

1 yıllık anlaşmaya varılan Stefano Denswil, transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak.

Son Haberler
Çin’de sel hayatı felç etti: Ölü ve kayıplar var
Çin’de sel hayatı felç etti: Ölü ve kayıplar var
İngiltere'den İsrail'e yaptırım sinyali
İngiltere'den İsrail'e yaptırım sinyali
İtalyanlar soruyor: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?
İtalyanlar soruyor: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?
FuriosaAI, LG ile küresel oyundaki yerini aldı
FuriosaAI, LG ile küresel oyundaki yerini aldı
Türk Sağlık-Sen Aksaray şubesi zirvede: Üye sayısı 800’ü aştı
Türk Sağlık-Sen Aksaray şubesi zirvede: Üye sayısı 800’ü aştı