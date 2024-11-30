Steinfeld ve Allen çifti nihayet nişanlandı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hailee Steinfeld (27), Buffalo Bills'in yıldız oyuncusu Josh Allen (28) ile nişanlandığını duyurdu. Çift, 30 Kasım’da Instagram üzerinden yaptıkları bir paylaşımda, 22 Kasım’da gerçekleşen teklifin detaylarını paylaştı. Fotoğrafta, Allen'ın deniz manzaralı bir gün batımında diz çökerek yaptığı teklif anı ve çiftin romantik bir öpücüğü görülüyor. Çiftin etrafını çevreleyen çiçeklerle süslenmiş bir kemer ve mumlar, atmosfere özel bir zarafet kattı.

Steinfeld, çiçek desenli yazlık bir elbise ve topuklu siyah botlar tercih ederken, Allen siyah bir gömlek, haki pantolon ve beyaz ayakkabılarla sade bir şıklık sergiledi. Bir yakın kaynak, çiftin ailelerinin bu mutlu habere çok sevindiğini belirterek, "İkisi de birbirine ilk günden beri aşık, aileleri de bu birliktelikten dolayı oldukça heyecanlı" dedi.

İLİŞKİLERİNİN BAŞLANGICI

Steinfeld ve Allen, ilk kez Mayıs 2023’te New York’ta bir sushi restoranında görüntülenerek aşk dedikodularına konu olmuştu. O dönemde Allen’ın eski sevgilisi Brittany Williams ile ayrıldığı iddia edilmişti. Çift, ilişkilerini Ekim 2023’te Buffalo’daki bir NHL maçında birlikte halk önüne çıkarak resmileştirmişti.

ÜNLÜLERDEN DESTEK

Nişan haberinin ardından birçok ünlü isim çifti tebrik etti. Oyuncu Chad Michael Murray, "Tebrikler kardeşim!" yorumunu yaparken, tenis yıldızı Serena Williams, "Aman Tanrım, sizi seviyorum!" mesajını paylaştı. Model Sara Sampaio ise "Tebrikler!" diyerek mutluluğunu dile getirdi.