Stellantis, Avrupa'da ‘e-car’ devrimine hazırlanıyor

İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen Automotive News Europe konferansında konuşan Elkann, Japonya’da pazarın yüzde 40’ını oluşturan "kei car" benzeri modellerin Avrupa’da da "e-car" adıyla yer bulabileceğini dile getirdi. "Japonya’da bu mümkünse, Avrupa’da neden olmasın?" ifadelerini kullanan Elkann, küçük otomobillere uygulanan standart güvenlik donanımlarının, şehir içi kullanım odaklı modellerde maliyeti artırdığını vurguladı.

Elkann’a göre, 2019’da Avrupa’da 15 bin euronun altında satılan 49 model bulunurken bugün bu rakam sadece bire düştü. O yıl bu fiyat bandında bir milyon araç satılırken, bugün bu sayı 100 binin altında kaldı. "Mühendislerimizin yüzde 25’i sadece regülasyonlara uyum sağlamakla meşgul. Katma değer üretmiyorlar" diyen Elkann, Avrupa Birliği’nden farklı boyutlardaki araçlara farklı kurallar getirmesini talep etti.

Stellantis’te CEO görevini bu ay sonunda Antonio Filosa devralacak. Brezilya, Arjantin ve Kuzey Amerika tecrübeleriyle tanınan Filosa, çok bölgeli stratejiye geçişte öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyor.