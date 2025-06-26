Stellantis’te değişim rüzgarı: Antonio Filosa'dan dev vizyon!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce yönetim kadrosunu yenileyen Stellantis, İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiori-Heritage HUB'da gerçekleştirilen ilk küresel "Town Hall" toplantısında, çalışanlarına yeni dönem vizyonunu aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antonio Filosa, yeni dönemde benimsedikleri kültürel yaklaşımı anlattı.

Filosa, "Odağımız net: Doğru kararları almak. Bunu yaparken 'Önce İnsan' diyerek çalışanlarımızı önceliklendirmek, "müşteri"yi her şeyin merkezine koymak ve bu yaklaşımla değer yaratmak." ifadesini kullandı.

Filosa, saygının esas olduğu bir çalışma düzeni oluşturmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İnsanların fikirlerini özgürce ifade edebildiği ve dinlendiğini bildiği bir ortam. Elimizde sizin gibi yetkin insanlar, net hedefler ve karşılıklı güvene dayalı bir ekip ruhu varsa, bu yapıyı rekabetçi bir zihniyetle birleştirdiğimizde, bizi kimse durduramaz. Tüm bunları yaparken, yüksek bir tempoyla ve 'keyif' alarak yapacağız."

Şirket içinde ortak bir kimlik oluşturmanın önemine vurgulayan Filosa, "Bugün birlikte bir anlaşma yapalım. Artık 'eski FCA'ya da 'eski PSA' demiyoruz. Biz artık sadece Stellantis'iz." ifadelerini kullandı.

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Flosa, bu kapsamda, müşterilerin gerçekten istediği ve markaların DNA'sını yansıtan doğru ürünleri pazara sunarak işlerini büyütmeleri gerektiğini kaydetti.

Endüstriyel performansın artırılmasının önemine dikkati çeken Filosa, "Stellantis'te yanlış giden hiçbir şey yoktur ki, Stellantis'in doğru yönleriyle düzeltilemesin." değerlendirmesini yaptı.

Kalite konusunda da yeni bir eşik hedeflediklerini belirten Filosa, çıtanın en yükseğe konulmasının zamanının geldiğini kaydetti.

Filosa, son olarak, uzun vadeli stratejik planın gözden geçirilmeye başlandığını ve tamamlandığında tüm çalışanlarla paylaşılacağını aktardı.

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