Stephan Curry adeta çıldırdı: 12 üçlükle geceye damga vurdu

NBA’de normal sezon 5 maçla devam ettiği Geceye damga vuran oyuncu Golden State Warriors’un yıldızı Stephan Curry oldu. Yıldız oyun kurucu Orlando Magic’i 121-115-115 mağlup ettikleri maçta 12 üçlük isabeti ile 56 sayı kaydederek galibiyette başrolü oynadı.

Warriors yıldızı, üçüncü çeyrekte 22 sayı bularak, 21 sayıda kalan Magic ekibini tek başına geride bıraktı. 19 üçlük denemesinden 12'sinde isabet bulan Steph, kariyerinde en az 10 üçlük kaydettiği 26'ncı performansını sergileyerek bu alandaki NBA rekorunu pekiştirmiş oldu.



Curry ayrıca, kariyerinde 24,867 sayıya ulaşarak NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncuları listesinde Patrick Ewing'i geride bıraktı ve 26'ncı sıraya yerleşti. Warriors süperstarının, maçtan sonra formasını tribünde oturan annesine verdiği görüldü.



Quinten Post, Golden State benchinden 18 sayı ve 5 ribaundlık bir katkı verirken, Draymond Green 12 sayı ve 10 ribaund kaydetti.

Magic cephesinde Paolo Banchero 41 sayıyla takıma liderlik etti. Franz Wagner ise 27 sayı buldu.

NBA’de gecenin diğer sonuçları:

Nuggets 112-121 Bucks

Hornets 96-103 Mavericks

Pelicans 124-116 Suns

Timberwolves 102-111 Lakers