Stephen Curry rekorunu arşa çekti: Zirvede yalnız kaldı

Golden State Warriors'ın Sacramento Kings'i 130-104 mağlup ederek üst üste altıncı galibiyetini aldığı maçta Stephen Curry, kariyerinde 4 bin üçlük barajını aşan ilk oyuncu olarak NBA tarihine geçti.



Maçın üçüncü çeyreğinde Curry'nin tarihi üçlüğü isabet bulduğunda taraftarlar ayağa kalkarak yıldız oyuncuyu coşkuyla alkışladı.

4,000 3-POINTERS AND COUNTING...



STEPH CURRY, IN A CLASS OF HIS OWN ???? pic.twitter.com/kS6sqJRjzW