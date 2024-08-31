Sterling imzayı attı

İngiliz yıldız futbolcu Raheem Sterling, bir İngiliz devinden başka bir dev takıma transfer oldu.

ARSENAL'E İMZAYI ATTI

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Sterling'in yeni takımı Arsenal oldu.

İngiliz yıldız, Arsenal'e imzayı attı ve formayı giyip poz verdi.

Geçtiğimiz sezon Chelsea ile 43 maçta oynayan Sterling, bu maçlarda 10 gol atarken 8 asistle oynadı.

İNGİLTERE'DEN DIŞARI ÇIKMADI

Liverpool'un altyapısından A Takım'a kadar yükselen Raheem Sterling, 2015-2016 sezonunda Liverpool'dan Manchester City'e transfer oldu.

City'de yıldızını parlatan 29 yaşındaki yıldız, daha sonrasında Chelsea'nin yolunu tuttu.

Chelsea ile 2 sezon geçiren Sterling, sezon sonuna kadar Arsenal formasını terletecek.

TÜM KUPALARINI MANCHESTER CITY'DE KAZANDI

Kariyerinde sadece Manchester City ile kupalar kazanan Sterling, 4 İngiltere Premier Lig, 5 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası kazandı.

Ayrıca İngiltere ile 1 yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Oyuncunun piyasa değeri ise 35 milyon euro.