Steve Jobs’un karısının yatı ile Meksikalı milyarderin yatı çarpıştı

İtalya’nın Napoli kenti açıklarında 2 süper yat çarpıştı. Süper yatların şiddetli rüzgarın etkisiyle çarpıştığı öğrenildi. Çarpışan yatlarda ciddi bir hasar meydana gelmedi.

Kazayla ilgili ilginç olan detaylar ise yatların sahibi oldu. Rüzgar nedeniyle sürüklenerek çarpan yatın sahibinin Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un karısı Laurene Powell Jobs olduğu ortaya çıktı. Tekne, Powell Jobs’a 2011 yılında ölen eşinden miras kalmıştı.‘Venus’ isimli 78 metrelik yatın tasarımı için Steve Jobs özel olarak çalışmıştı. Süper yatın 140 milyon dolara yapıldığı öğrenildi.

Kazaya karışan diğer süper yatın sahibi ise Meksika’nın en zengin iş adamlarından Ricardo Salinas. Salinas’ın 105 metrelik ‘Lady Moura’ isimli tekne ise 125 milyon dolara inşa edildi.

Meksikalı milyarder Salinas, Powell Jobs’un teknesinin kendi teknesine çarptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, kazanın kendi teknesinden ve mürettebatın çarpan ‘Venus’ isimli süper yata doğru bağırdığı anları içeriyor.

KAZA SONRASI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ricardo Salinas, yaptığı paylaşımda kazadan Laurene Powell Jobs’un teknesini sorumlu tuttu. Salinas, teknesinde ufak çizikler olsa da onarım maliyetinin çok yüksek olacağının altını çizdi. Salinas, sert ifadeler kullandığı paylaşımında takipçilerine seslenerek, Powell Jobs’un ödeyeceği tamir maliyetini karşılaması için herkesin Apple ürünleri almasını istedi.

Edinilen bilgilere göre kaza sırasında Laurene Powell Jobs teknede bulunmuyordu. Kaza sırasında iki süper yatın demirli olmasına rağmen ‘Venus’ isimli teknenin nasıl rüzgarda savrulduğu belirsizliğini koruyor. Çarpışmanın iki süper yattaki halatların uzunluklarının farklı olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

FATURANIN MALİYETİ BELLİ DEĞİL

Meksikalı milyarder Salinas, yaptığı paylaşımda kazadan ‘Venus’ isimli süper yatı sorumlu tutarken süper yatın mürettebatı konuyla ilgili farklı düşünüyor. Laurene Powell Jobs’un süper yatının mürettebatı, kazanın Meksikalı milyardere ait ‘Lady Moura’ adlı süper yatın halatının daha uzun olmasından kaynaklandığını düşünüyor. İki süper yatın kaptanı kaza sonrası iki teknede de ufak çapta hasarlar olduğu yönünde görüş birliğine vardı. Meksikalı milyarderin Powell Jobs’a göndereceği tamir masrafı faturasının büyüklüğü belirsizliğini koruyor.