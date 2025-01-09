Steve Smith, Avustralya kaptanlığa dönüyor

Avustralya kriket takımı, Sri Lanka ile oynayacağı üç maçlık Test serisi öncesinde kaptanlıkta bir değişikliğe gidiyor. Pat Cummins’in ikinci çocuğunun doğumu nedeniyle izne ayrılmasıyla birlikte, eski kaptan Steve Smith takımın başına geçti. Smith, daha önce kaptanlık görevini üstlendiği 38 Test maçında önemli başarılara imza atmıştı.

YENİ İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Takımda önemli değişiklikler de dikkat çekiyor. Genç oyuncu Cooper Connolly, ilk Test çağrısını alırken, Nathan McSweeney de Hindistan’a karşı oynanan son serideki performansıyla kadroda kalmayı başardı. McSweeney, Hindistan serisinde altı vuruşta 72 koşu yapmıştı. Henüz 21 yaşında olan Connolly, iki T20 ve iki ODI maçında forma giymesine rağmen bu formatlarda henüz bir wicket almayı başaramadı.

Avustralya’nın spin kadrosunda Nathan Lyon, Matt Kuhnemann ve Todd Murphy gibi tecrübeli isimler yer alırken, Mitchell Starc, Scott Boland ve Sean Abbott ise hızlı atıcılar arasında yer aldı. Öte yandan, Hindistan serisinde düşük performans gösteren Mitchell Marsh kadroda yer almazken, yerine Beau Webster seçildi.

SRİ LANKA’DA İLK TEST 29 OCAK’TA

Avustralya, Hindistan karşısında elde ettiği seriyi kazanarak Dünya Test Şampiyonası finaline katılma hakkı kazandı. Final mücadelesi 11-15 Haziran tarihleri arasında Londra’daki Lord’s kriket sahasında Güney Afrika’ya karşı oynanacak. Sri Lanka serisinin ilk maçı ise 29 Ocak’ta Galle’de başlayacak.

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AVUSTRALYA KADROSU

Steve Smith (kaptan), Sean Abbott, Scott Boland, Alex Carey, Cooper Connolly, Travis Head, Josh Inglis, Usman Khawaja, Sam Konstas, Matthew Kuhnemann, Marnus Labuschagne, Nathan Lyon, Nathan McSweeney, Todd Murphy, Mitchell Starc, Beau Webster.

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