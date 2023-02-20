İş dünyasının Oscar ödüllerinde sonuçlar açıklandı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen program kapsamında Türkiye, İran, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi toplam 14 ülkeden aday olan 800’ü aşkın şirket ve kurum, farklı alanlarda görev yapan 150’den fazla jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Altın, Gümüş ve Bronz Stevie Ödülleri’ne layık görülen şirket ve kurumlara ödülleri 18 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah kentinde düzenlenecek galada verilecek.

Programa aday olan kurumlar bu sene müşteri hizmetleri, insan kaynakları, canlı ve sanal etkinlikler, yönetim, sosyal medya, teknoloji gibi birçok alandaki çalışma ve uygulamalarıyla değerlendirildi. Altın, Gümüş ve Bronz Stevie Ödülleri’ni kazananlarının ödülleri Ras Al Khaimah Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklendi. Bu kapsamda birden fazla ödül kazananlar arasında Türkiye’den Bağcılar Belediyesi ve Karaca bulunurken; Abu Dabi Sağlık Bakanlığı, DHL Express, INFLOW, Dubai Sağlık ve Önleme Bakanlığı (MOHAP), ZIGMA8 | 360º Yaratıcı İletişim’in de birden fazla ödül kazandığı açıklandı.

Stevie Awards Başkanı Maggie Miller konuya dair şu açıklamayı yaptı:

“Stevie MENA Ödülleri'nin bu yılki turunda, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan çok sayıda kurumun imza attığı önemli başarıları taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. 150’yi aşkın jüri üyesinin değerlendirmeleriyle seçtiğimiz kurumlar, aslında bu bölgedeki yeniliklerin sürekliliğini simgeliyor. Ödüle hak kazanan tüm kurumlarla 18 Mart’ta düzenleyeceğimiz törenimizde bir araya geleceğimiz için heyecanlıyız.”

(Kaynak: DHA)