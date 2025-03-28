Stil sahibi kadınlar için sıra dışı tasarımlar

“Legend Fashion Week İstanbul” kapsamında görücüye çıkan Anisa Diko tasarımları büyük beğeni topladı. Moda alanında 25 yıl tecrübesi olan Anisa Diko’nun koleksiyonu, Oksana Kuznetsova tarafından gerçekleştirilen “Legend Fashion Week İstanbul” da yer aldı. Ünlü mankenlerden Wilma Elles defilenin baş mankenleri arasındaydı.

Şıklık ve modernizmi bir araya getiren özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Anisa Diko kendi adını taşıyan markasında, hem zarif hem de spor şıklığı bir arada sunan özel parçalar tasarlıyor. Anisa Diko’nun 2025 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, güçlü ve stil sahibi kadınların özgün tarzını yansıtıyor. Şıklığı modern dokunuşlarla buluşturan özel koleksiyonda iddialı parçalar bulunuyor.

Koleksiyonun en göz alıcı detaylarından biri, taş işlemeleriyle hareketlenen kot tasarımları. Klasik anlayışı lüks dokunuşlarla yeniden yorumlayan bu parçalar, hem gündüz hem de gece kombinlerine ışıltı katıyor. Modern kesimli bluzlar ve korseler, kadınsı silueti ön plana çıkarırken, koleksiyonun ruhunu tamamlayan uzun ve kısa şık elbiseler, her an şık ve zarif görünmek isteyenler için tasarlandı.