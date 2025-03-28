Stil sahibi kadınlar için sıra dışı tasarımlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Stil sahibi kadınlar için sıra dışı tasarımlar

Modacı Anisa Diko 2025 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu “Diamond Flower”ı İstanbul’da düzenlenen bir defileyle tanıttı.

“Legend Fashion Week İstanbul” kapsamında görücüye çıkan Anisa Diko tasarımları büyük beğeni topladı. Moda alanında 25 yıl tecrübesi olan Anisa Diko’nun koleksiyonu, Oksana Kuznetsova tarafından gerçekleştirilen “Legend Fashion Week İstanbul” da yer aldı. Ünlü mankenlerden Wilma Elles defilenin baş mankenleri arasındaydı.

849f454d-e3d0-407e-b189-fb753f11454b.jpeg

Şıklık ve modernizmi bir araya getiren özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Anisa Diko kendi adını taşıyan markasında, hem zarif hem de spor şıklığı bir arada sunan özel parçalar tasarlıyor. Anisa Diko’nun 2025 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, güçlü ve stil sahibi kadınların özgün tarzını yansıtıyor. Şıklığı modern dokunuşlarla buluşturan özel koleksiyonda iddialı parçalar bulunuyor.

912b39b8-00e5-4555-a0c6-39ffd57448ac.jpeg

Koleksiyonun en göz alıcı detaylarından biri, taş işlemeleriyle hareketlenen kot tasarımları. Klasik anlayışı lüks dokunuşlarla yeniden yorumlayan bu parçalar, hem gündüz hem de gece kombinlerine ışıltı katıyor. Modern kesimli bluzlar ve korseler, kadınsı silueti ön plana çıkarırken, koleksiyonun ruhunu tamamlayan uzun ve kısa şık elbiseler, her an şık ve zarif görünmek isteyenler için tasarlandı.

Son Haberler
Ronaldo’nun oğlu hangi milli takımı seçecek? Önünde 5 seçenek var
Ronaldo’nun oğlu hangi milli takımı seçecek? Önünde 5 seçenek var
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan için adli kontrol talebi!
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan için adli kontrol talebi!
Çakmakla gaspa 15 yıl: Taksici şoke oldu
Çakmakla gaspa 15 yıl: Taksici şoke oldu
5 saniye arayla 2 araç çarptı
5 saniye arayla 2 araç çarptı
Hollywood yıldızı Megan Fox dördüncü kez anne oldu!
Hollywood yıldızı Megan Fox dördüncü kez anne oldu!