STMicroelectronics, yıllık gelir beklentisini üçüncü kez revize etti

Avrupa'nın en büyük çip üreticisi STMicroelectronics, 2024 yılına ilişkin gelir beklentisini yeniden düşürdü. Şirket, yıllık gelirinin daha önce belirlediği 13,2-13,7 milyar dolar aralığının alt sınırında, 13,27 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini duyurdu. Bu, şirketin yıl içinde gelir beklentisinde yaptığı üçüncü revizyon olarak öne çıkıyor.

Tesla ve Apple gibi önemli müşterilere hizmet veren STMicroelectronics’in daha önceki tahminleri en son Temmuz ayında düşürülmüştü. Analistlerin LSEG tarafından yapılan anketine göre ise 2024 yılı gelir beklentisi 13,26 milyar dolar seviyesinde yer alıyordu.