Stoilov Fenerbahçe günlerini hatırladı!

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe maçında oyun anlamında iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.

Stoilov, “Televizyon başında ve statta izleyenler adına çok ilgi çeken maçtı. Takımımım kalitesini göstermeye çalıştı. İkinci ve üçüncü golü bulmamız gerekiyordu. Maçta 2-3 fırsat yakaladık ama maalesef gole çeviremedik. Hatayla yediğimiz gol konsantrasyon kaybına sebep oldu. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı yaşayınca onlar da iki ve üçüncü golü buldular. Bu tarz konsantrasyon kayıpları yaşamamamız gerekiyor. Sonrasında 1 gol daha bulduk ama yetmedi. Oyun anlamında iyi bir maç çıkardığımız düşünüyorum. İyi ve genç bir takımız, sürekli gelişimi sağlamalıyız” diye konuştu.

"RAKİBİN HANGİ SİSTEMLE ÇIKTIĞININ ÖNEMİ YOK"

Fenerbahçe’ye karşı sahaya çıktığı sistemle ilgili gelen soruya Bulgar teknik adam, “Bugün 2 takım da bu sistemi tercih etti. Her sisteme karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rakibimiz beklediğimiz sistemle maça çıktı ve karşılığını verdiğimizi düşünüyorum. Rakibin hangi sistemle çıktığının önemi yok. Ben bu sistemi tercih ediyorum. Defansta 3’lü oynuyoruz. Bu hem ileride hem geride bize avantaj sağlıyor” yanıtını verdi.

"FENERBAHÇE'DE GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRDİM"

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe’de futbol oynaması ve yıllar sonra yeniden Kadıköy’e gelmesiyle ilgili Stoilov, "Güzel zamanlarımı geçirdiğim yerlere tekrar gitmekte mutluluk duyarım. Dolu tribünleri gördüğüm için mutluyum. Ben artık Göztepe’deyim. İşim tamamen Göztepe’ye odaklanmak. Fenerbahçe’de güzel zamanlar geçirdim. Çok büyük yıldızlarla oynadım. O zaman sadece Fenerbahçe’nin değil Türkiye’nin efsane oyuncularıydı" diyerek sözlerini noktaladı.