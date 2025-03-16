Stoilov "Galip gelmenin yolunu bulmamız gerekiyor"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İlk yarı istedikleri pozisyonları bulamadıklarını söyleyen Stoilov, "Aslında iki takım adına da gerçekten zor bir karşılaşmaydı. İlk yarıya takımım kesinlikle istediğim dinamizmde ve istediğimiz o futbol agresifliğinde başlayamadı.

Burada istediğimiz pozisyonları da maalesef oluşturamadık. İkinci yarıda ise tam o istediğimiz futbol tarzı, agresif istekli futbol tarzı sahadaydı. Tam Göztepe’nin oynaması gereken futbol sahadaydı ve maçın bu döneminde aradığımız pozisyonları bulduk ama bunlardan maalesef istediğimiz gibi yararlanamadık. Tabii ki böyle bir maçta bu pozisyonlardan yararlanamayınca da istediğiniz sonucu maalesef alamıyorsunuz" diye konuştu.

"GOLCÜLERİMİZ SAKATLIKTAN GELDİ"

Forvetlerinin tam form düzeyinde olmadıklarını dile getiren Stoilov, "Golcülerimizin hepsi sakatlıktan geldi. Tam formlarına ulaşmış değiller ama çalışarak tekrar formlarına ulaşacaklar ama en önemlisi ben kesinlikle ikinci yarıdaki gibi Göztepe’yi sahada görmek istiyorum. Öncelikle tabii ki yaşadığımız sakatlıklar bizim futbol tarzımızı bozdu diyebiliriz. Bu bizi gerçekten çok fazla etkiledi. Birkaç maçta şanssızlıklar da yaşadık ve bazı maçlarda da istediğimiz seviyede oynayamadık.

"GALİP GELMENİN YOLUNU BULMALIYIZ"

Tabii ki bu puanları kaybettiğiniz zaman Avrupa hedefinizden ister istemez uzaklaşıyorsunuz. Bizim bir an önce tekrar galip gelmenin yolunu bulmamız ve tekrar galibiyetlere ulaşmamız gerekiyor. Bu şekilde tekrar hedeflerden konuşabiliriz. Kesinlikle en önemli olan nokta bu. Ben belki hedefi biraz yükseğe koymuş olabilirim fakat yaşadığımız gerçekten büyük sıkıntılar oldu. Sadece santrforlarımız değil. Bunun dışında birçok oyuncumuz sakatlandı. Bunlar gerçekten bizim adımıza önemli oyuncular ve bizi de etkilediler" şeklinde konuştu.