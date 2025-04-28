Stoilov Göztepe'nin yaşadığı en büyük problemi açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Başakşehir’i 4-1 mağlup etti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 90 dakika sonucunda kazanan taraf oldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Stoilov, "Bugün burada bizimle beraber olan taraftarlarımız adına da çok mutluyum. Çünkü Göztepe, oynaması gerektiği gibi bugün oynadı. İyi bir futbol sergiledi. Güçlü bir ekip vardı karşımızda, güçlü futbolcular vardı. Onlara karşı çok iyi bir performans ortaya koyduk. İlk 10 dakika hariç, oyunun geri kalan kısmında oyunun kontrolünü elimize aldık.

"GÖZTEPE'NİN OYNAMASI GEREKTİĞİ GİBİ OYNADIK"

Ve kendimizin, yani Göztepe'nin oynaması gerektiği gibi oynadık. Bugün, diğer kaybettiğimiz ya da kazanamadığımız maçlardan bugünkü fark neydi diye soracak olursanız, bugün elimizdeki fırsatları gayet iyi bir şekilde değerlendirebildik. Maç esnasında, haliyle bazı oyuncularımızın sakatlıkları oldu. Ümit ediyorum ki, sezonun geri kalan kısmında oyuncularımız kendilerini daha iyi hisseder ve Göztepe ailesi olarak, teknik ekibiyle, futbolcularıyla, taraftarıyla büyük Göztepe ailesi olarak sezonun sonunda istediğimiz hedefe ulaşırız" dedi.

"SAKATLIKLAR YÜZÜNDEN İLERLEYEMEDİK"

Sezon başında yüksek bir hedef koyduklarını belirten Stoilov, "Öncelikle bu yüksek hedefi ben koydum. Bu noktaya gelmemizi tabi ki ben arzuladım, ben istedim. Çünkü Göztepe ailesi, teknik ekibiyle, bütün personeliyle ve taraftarıyla bunu hak ediyor ve buna destek oluyor, katkıda bulunuyor. Ancak sezon içerisindeki en büyük problem sakatlıklar oldu. Gelmiş olduğumuz noktada öteye gidemememizin sebebi de bu sakatlıklar, ya da Türkiye Kupası'nda ileriye gidemememizin sebebi yine bu sakatlıklar. Yarı finale kadar gittik, büyük bir başarı elde edildi ama yeterli değildi. Mevcut noktada, gelecek sezon için yüksek hedeflere koymaya devam edeceğiz. Aynı arzu ve aynı hırsla, teknik ekibim ve futbolcularım adına bunun devam edeceğini söyleyebilirim" diye konuştu.