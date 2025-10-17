

Yumurta gündelik olarak en çok tüketilen ürünlerin içerisinde yer alıyor. Besleyici ve tok tutan yapısı tercih edilmesinin nedenleri arasında yer alıyor. Uzmanların yaptığı uyarıların ardından fiyat etiketlerinin ani yükselişi dikkat çekti.

Enflasyonda yaşanan yükselişin gıda fiyatlarına sert bir şekilde yansıdı. TÜİK tarafından açıklanan verilerine göre, eylül ayında fiyat etiketinde en çok artış yaşanan ürün yumurta oldu. Yumurta fiyatı bir ayda %19,84 oranında artarken, yaz aylarında tanesi 5-6 TL bandına kadar gerileyen ürün, eylülde ortalama 8 TL seviyesine yükseldi.

Ağustos ayında 200 TL civarında olan bir koli yumurtanın fiyat etiketi eylül ayı itibariyle 240 TL’ye kadar yükseldi. Uzmanlara göre, bu artışta mevsimsel etkiler, yem giderleri ve enerji maliyetleri önemli rol oynuyor.

Üreticiler, son yıllarda meydana gelen iklim değişimleri sebebiyle ürün ömrünün kısaldığını ve bu durumun yaz aylarında yumurtanın hızlı elden çıkarılmasına neden olduğunu belirtirken, soğuk hava koşullarında yumurtanın daha uzun süre dayanabildiğini, bu nedenle de “stoklayın” uyarılarının birkaç kez yapıldığını ifade ediyor.

Sektör temsilcileri, bu stoklama eğiliminin arzı geçici olarak kısıtladığını ve piyasa fiyatlarını yukarı ittiğinin üzerinde duruyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, sektör temsilcileri, fiyatlardaki artışın mevsimsel bir dalgalanma olduğunu ancak yem maliyetleri, enerji giderleri ve hastalık risklerinin yumurta fiyatlarını uzun süre yüksek tutabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte uzmanlar, talebin devam etmesiyle, kuş gribi endişelerinde artış gözlemlenirse, fiyatlarda yeni rekorlar görülebilir” uyarısını yeniliyor.