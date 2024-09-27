'Stoksuz e-ticaret’ modeli girişimcilerin stok tutmadan satış yapmasına olanak tanıyor

Üretici ve satıcıları bir araya getirerek, girişimcilerin stok tutmadan satış yapmasına olanak tanıyan bu model, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yeni fırsatlar sağlıyor. Yuppion’un CEO’su Hakan Gerin, “Girişimcilerin markalarını dünya çapında başarı hikayelerine dönüştürmek için buradayız. Onlar sadece hayallerini gerçekleştirirken, biz de onların arkasındaki güç olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre; Yuppion’un geliştirdiğini duyurduğu ‘stoksuz e-ticaret’ modeli, girişimcilerin iş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla ürün seçimi, profesyonel ürün fotoğraf ve video çekimleri, pazaryeri yönetimi, sipariş sonrası üretim ve lojistik gibi pek çok hizmet sunuyor. Böylece, yeni girişimcilerden profesyonellere kadar herkesin sadece satışa odaklanabilmesi için gerekli tüm altyapıyı sağlıyor.

‘GİRİŞİMCİLERİN ARKASINDAKİ GÜÇ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ’

Yuppion’un CEO’su Hakan Gerin, “Girişimcilerin markalarını dünya çapında başarı hikayelerine dönüştürmek için buradayız. Onlar sadece hayallerini gerçekleştirirken, biz de onların arkasındaki güç olmaktan gurur duyuyoruz. Yuppion’un iş modeli, Türkiye’nin sınırlarını aşarak dünya çapında yankı uyandırmayı hedefliyor. Yerli markalar artık küresel pazarda hak ettikleri yeri alarak, dünya çapında birer başarı hikayesine dönüşüyor. Markanın sunduğu fırsatlar, girişimcilik dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor. Girişimciler, sağladığımız altyapı ve profesyonel hizmetlerle global pazarlarda rekabet ediyor” diye konuştu.

STOKSUZ İŞ MODELİYLE GLOBAL BAŞARI

Yapılan açıklamaya göre; stoksuz e-ticaret modeli, Yuppion’u rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri. Bu sistemde girişimciler, fiziksel bir depolama ve stok bulundurma zorunluluğundan kurtuluyor. Ürünler, müşteri siparişi alındıktan sonra üretici tarafından doğrudan müşteriye ulaştırılıyor. Bu sayede, girişimciler yüksek sermaye yatırımları yapmadan ve maliyetleri minimize ederek global pazarlarda faaliyet gösterebiliyor. Markanın sunduğu bu avantajlar, özellikle küçük ve orta ölçekli girişimciler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Ürün yönetimi, lojistik ve pazaryeri entegrasyonu gibi karmaşık süreçleri kolaylaştıran şirket, girişimcilerin sadece yaratıcı fikirlerine ve işlerini büyütmeye odaklanmasına imkân tanıyor.