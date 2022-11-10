﻿Stoltenberg: Rusya, Herson'u bırakırsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İtalya'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Meloni ile Stoltenberg, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

MELONİ: İTTİFAK GÜVENLİK VE REFAH İÇİN VAZGEÇİLME

İtalya Başbakanı Meloni, "İtalya'nın NATO bağlamındaki ve ittifakın şu an karşı karşıya olduğu ortak zorluklarla yüzleşmedeki taahhütlerini onaylıyorum. İttifak, milletlerimizin güvenliği ve refahı için vazgeçilmezdir. Güvenlik olmadan toplumlarımız için büyüme olamaz" dedi.

Meloni, NATO ve Avrupa Birliği'nin stratejik ortaklığının esas olduğunu belirterek, "Savunma konusunda bu iki organizasyon arasındaki işbirliğinin nasıl genişletileceğini ele aldık" diye konuştu.

NATO'nun bölgesel bir örgüt olduğunu ama küresel bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini ifade eden Meloni, güneyden gelen zorlukları da göz önünde tutan bir yaklaşıma sahip olmanın önemli olduğunu söyledi.

STOLTENBERG: PUTİN ACIMASIZ BİR SAVAŞ YÜRÜTÜYOR

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Başbakan Meloni'yi bu göreve gelmesinden ötürü tebrik ederek, İtalya'nın NATO'nun kurucu ülkelerinden olduğunu ve önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Avrupa'nın güvenliğinin sorgulandığı bir dönemden geçtiklerini dile getiren Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı acımasız saldırgan bir savaş yürütüyor. Ancak Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus güçlerini nasıl püskürttüğünü ve topraklarını nasıl kurtardığını gördük. Bu kazanımlar, Ukrayna'nın cesur askerlerine ait" ifadelerini kullandı.

İtalya da dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin sağladığı eşi görülmemiş desteğin savaş alanında fark yarattığına söyleyen Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Ukrayna’nın ilerlemesi hayati önem taşıyor. Rusya’nın Herson'dan çekilme bildirimini not ettik. İlerleyen günlerde sahadaki durumun nasıl gelişeceğini görmeliyiz. Rusya çok güçlü bir baskı altında. Eğer Herson'u bırakırlarsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur."