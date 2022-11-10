10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Stoltenberg: Rusya, Herson'u bırakırsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur

Stoltenberg: Rusya, Herson'u bırakırsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın çok büyük bir baskı altında olduğunu belirterek, Rusya'nın Herson kentini bırakmasının Ukrayna için başka bir zafer olacağını söyledi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 19:18
Takip Et

Stoltenberg: Rusya, Herson'u bırakırsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur

Stoltenberg: Rusya, Herson'u bırakırsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur
+
Aa
-

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İtalya'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Meloni ile Stoltenberg, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

MELONİ: İTTİFAK GÜVENLİK VE REFAH İÇİN VAZGEÇİLME

İtalya Başbakanı Meloni, "İtalya'nın NATO bağlamındaki ve ittifakın şu an karşı karşıya olduğu ortak zorluklarla yüzleşmedeki taahhütlerini onaylıyorum. İttifak, milletlerimizin güvenliği ve refahı için vazgeçilmezdir. Güvenlik olmadan toplumlarımız için büyüme olamaz" dedi.

Meloni, NATO ve Avrupa Birliği'nin stratejik ortaklığının esas olduğunu belirterek, "Savunma konusunda bu iki organizasyon arasındaki işbirliğinin nasıl genişletileceğini ele aldık" diye konuştu.

NATO'nun bölgesel bir örgüt olduğunu ama küresel bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini ifade eden Meloni, güneyden gelen zorlukları da göz önünde tutan bir yaklaşıma sahip olmanın önemli olduğunu söyledi.

STOLTENBERG: PUTİN ACIMASIZ BİR SAVAŞ YÜRÜTÜYOR

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Başbakan Meloni'yi bu göreve gelmesinden ötürü tebrik ederek, İtalya'nın NATO'nun kurucu ülkelerinden olduğunu ve önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Avrupa'nın güvenliğinin sorgulandığı bir dönemden geçtiklerini dile getiren Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı acımasız saldırgan bir savaş yürütüyor. Ancak Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus güçlerini nasıl püskürttüğünü ve topraklarını nasıl kurtardığını gördük. Bu kazanımlar, Ukrayna'nın cesur askerlerine ait" ifadelerini kullandı.

İtalya da dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin sağladığı eşi görülmemiş desteğin savaş alanında fark yarattığına söyleyen Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Ukrayna’nın ilerlemesi hayati önem taşıyor. Rusya’nın Herson'dan çekilme bildirimini not ettik. İlerleyen günlerde sahadaki durumun nasıl gelişeceğini görmeliyiz. Rusya çok güçlü bir baskı altında. Eğer Herson'u bırakırlarsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
3
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
4
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
5
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
6
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
7
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Stoltenberg: Rusya, Herson'u bırakırsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur
﻿Stoltenberg: Rusya, Herson'u bırakırsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur
﻿Stoltenberg: Rusya, Herson'u bırakırsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur
﻿Denizli'den Şanlıurfaspor geçti: Gol yağdırdı
﻿Denizli'den Şanlıurfaspor geçti: Gol yağdırdı
﻿Denizli'den Şanlıurfaspor geçti: Gol yağdırdı
﻿Benhur attı, Çaykur Rize tur atladı
﻿Benhur attı, Çaykur Rize tur atladı
﻿Benhur attı, Çaykur Rize tur atladı
﻿Tuzlaspor - Isparta 32: Sürprize izin yok 
﻿Tuzlaspor - Isparta 32: Sürprize izin yok 
﻿Tuzlaspor - Isparta 32: Sürprize izin yok 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.