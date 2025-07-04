Stop Killing Games kampanyası Avrupa'da gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Stop Killing Games kampanyası Avrupa'da gündem oldu

Oyuncuların dijital haklarını savunan Stop Killing Games adlı kampanya, bir milyon imzayı aştı ama geçerli sayılmayan başvurular nedeniyle yeni hedef olarak 1.4 milyonu gözüne kestirdi.

Accursed Farms adlı YouTube kanalının başlattığı “Stop Killing Games” kampanyası, yayıncıların ücretli oyunları erişilemez hale getirmesine karşı mücadele veriyor. Kampanya kısa sürede bir milyon imzayı aşarak Avrupa Komisyonu’nun dikkatini çekmeyi başardı. Ancak bazı imzaların sahte olduğu belirlendiği için geçerli imza sayısı düşebilir. Bu nedenle organizatörler, hedefi 1.4 milyona yükseltti.

techjuice-182735-940x529.jpg

PEWDİEPİE’DAN DESTEK, İNGİLTERE'DEN TEMKİN

Ünlü YouTuber PewDiePie, kampanyaya tam destek verdiğini duyurarak “Oyunlara sahip çıkmak için bu mücadele çok önemli” dedi. İngiltere Parlamentosu ise konuya temkinli yaklaştı ve mevcut tüketici yasalarının yeterli olduğunu savundu. Ancak kamu baskısı nedeniyle bu tavır ileride değişebilir. Oyunculara çağrı: Kampanya ücretsiz ve herkesin katılımı oyunların geleceğini belirleyebilir.

image-processing20250702-1-13gugyd.webp

Son Haberler
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Ordu’da
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Ordu’da
Merkez’in zor kararı!
Merkez’in zor kararı!
Kunta Kinte’nin onuru
Kunta Kinte’nin onuru
İşte Erdoğan’ın Büyük Ortadoğu Projesi…
İşte Erdoğan’ın Büyük Ortadoğu Projesi…
Şirketler neden çöküyor?
Şirketler neden çöküyor?