Stoper arayan Real Madird’e Laporte yeşil ışık yaktı

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Stoper arayan Real Madird’e Laporte yeşil ışık yaktı

Sakatlık krizi sonrası ara transferde stoper almak için kolları sıvayan Real Madrid’in gündemine gelen Laporte açıklama yaptı. Kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden tecrübeli savunmacı, İspanyol devine yeşil ışık yaktı.

Real Madrid'de stoperdeki isimlerin yaşadığı sakatlıklar sonrası ara Transfer için gündeme gelen isimlerden biri Aymeric Laporte.

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren deneyimli stoper, İspanya'da yayın yapan El Larguero'ya yaptığı açıklamada Real Madrid'den teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirebileceğini söyledi.

Laporte, "Madrid'den bir teklif mi? Kulağa hoş geliyor. Bunu dinlerdim. Açıkçası Real Madrid gibi takımlara tepeden bakmıyorsunuz." açıklamasında bulundu.

30 yaşındaki stoper İspanyol basınına verdiği bir diğer röportajda kariyerinin ilerleyen yıllarında Avrupa'ya dönebileceğini ifade etti. Cadena Ser'deki açıklamasında Laporte, "Geri dönme fikrim orada. Tüm ailem Avrupa'da." ifadelerini kullandı.

Laporte, geçtiğimiz sezon Al Nassr'a transfer oldu. Bu sezon 15 maçta sahaya çıkan deneyimli stoper 3 gol kaydetti.

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