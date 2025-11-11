Yoğun bir rekabetin yaşandığı kahve sektöründen iflas haberi geldi. ABD merkezli firma The Blend Coffee & Cocktails, iflas koruma talebinde bulundu. 2020 yılında kurulan firma ilk şubesinin ardından hızla büyüdü. İflas noktasına gelen marka Starbucks’ın rakibi olarak görülüyordu.

Kahveyle sınırlı kalmayan işletme, menüsüne alkollü içecekleri dahil ederek “The Blend Coffee & Cocktails” adını aldı. Özellikle kahve ve kokteyl karışımlarına dayalı sunumlarıyla dikkat çeken marka, kendine özgü espresso harmanı ve özel tadım menüleriyle genç kesimin ilgisini çekti. Brezilya, Nikaragua ve Peru menşeli çekirdeklerden hazırlanan espresso karışımı; yoğun, dumanlı ve meyvemsi aromalarıyla öne çıkıyordu.

Espresso martininin ABD’de en çok tercih edilen üçüncü kokteyl hâline gelmesiyle, bu içki markanın vazgeçilmezleri arasına girdi.

STARBUCKS DA AYNI STRATEJİYİ UYGULAMIŞTI

Benzer şekilde Starbucks da 2016’da menüsüne alkollü içecekler ekleyerek akşam saatlerinde müşteri çekmeyi hedeflemiş, ancak kısa süre içinde bu uygulamadan vazgeçmişti. Uzmanlara göre Starbucks’ın başarısının ardında kahveye odaklanması bulunurken, The Blend gibi markalar bu boşluğu değerlendirmeye çalıştı.

Tüm bu yeniliklere rağmen The Blend mali sıkıntılarla karşılaştı. Şirketin farklı şubeleri adına kurulan The Blend Coffee 14 LLC ve The Blend Coffee 6 LLC gibi bağlı kuruluşlar, 4 Kasım 2025 tarihinde Florida Orta Bölgesi’nde iflas koruma başvurusunda bulundu. Markanın başvuruyla birlikte öncelikle borçlarını yapılandırma hedefinde olduğu ifade edildi.