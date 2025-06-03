Stranger Things 5. sezon yayın tarihleri belli oldu: Netflix 2025 tatil planlarını altüst etti

Ancak Netflix'in diziyi üç bölüm halinde ve özellikle ABD'deki tatil dönemlerini hedefleyerek yayınlama kararı, pek çok hayranın 2025 tatil planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olacak gibi görünüyor.

KADEMELİ YAYIN STRATEJİSİ

Stranger Things 5. sezonunun 2025'te yayınlanacağı zaten biliniyordu ve büyük bir internet sızıntısı final sezonunun bu Kasım ayında geleceğini öne sürmüştü. Bu sızıntının kısmen doğru olduğu ortaya çıktı.

Netflix Tudum 2025 etkinliğinin sonlarına doğru yapılan duyuruya göre, fenomen dizinin final sezonu dünyanın en popüler yayın hizmetinde bir, iki değil tam üç bölüm halinde yayınlanacak. Bu, Netflix'in ilk kez yeni bir diziyi veya mevcut bir orijinal yapımının yeni sezonunu üç ayrı tarihte yayınlamayı seçtiği anlamına geliyor.

ABD TATİL DÖNEMLERİ HEDEFLENİYOR

Stranger Things'in resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımla da teyit edildiği üzere, Stranger Things 5. sezon 1. kısım, ABD'de 26 Kasım'da Pasifik Saatiyle (PT) 17:00 / Doğu Saatiyle (ET) 20:00'de yayınlanacak. Bu tarih, ABD'de 27 Kasım'da kutlanacak Şükran Günü'nden hemen öncesine denk geliyor. Dört bölümden oluşacak olan 1. kısmın, ABD Şükran Günü hafta sonunda en çok izlenen yapım olması Netflix'in hedefleri arasında.

Netflix'in hedeflediği tek büyük tatil bu değil. Üç bölüm içeren Stranger Things 5. sezon 2. kısım, ABD'de 25 Aralık prömiyer yapacak.

Son olarak, Stranger Things'in final bölümü (yani 3. kısım), ABD'de Yılbaşı Gecesi'nde (31 Aralık) diğer kısımlarla aynı saatte yayında olacak.

YAYIN STRATEJİSİNİN ARDINDAKİ NEDEN VE OLASI ETKİLERİ

Netflix'in yeni bölümleri bu şekilde yayınlamasının altında yatan neden anlaşılır. Yayın devi, en başarılı dizilerinden birinin final sezonunun televizyon dünyasına hakim olmasını istiyor. Stranger Things yıldızı Maya Hawke'a göre her biri film uzunluğunda olacak olan sezonun sekiz bölümünü, insanların tatil sezonunda bolca boş vakti olacağı bir zamanda yayınlamak bu açıdan mantıklı görünüyor.

Ancak bu yayın formatının, özellikle ABD dışındaki pek çok izleyicinin tatil planlarını altüst etme potansiyeli bulunuyor. Örneğin, ABD Pasifik Saat Dilimi ile arasında önemli saat farkları bulunan Avrupa, Orta Doğu, Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgelerdeki hayranlar için yeni bölümler platforma çok geç saatlerde yüklenecek. Bu durum, bu ülkelerdeki izleyicilerin ya yeni bölümleri gelir gelmez izlemek için çok geç saatlere kadar ayakta kalması ya da internette ve sosyal medyada dolaşan önemli ipuçlarını (spoiler) görme riskiyle karşı karşıya kalması anlamına geliyor.

Özellikle final bölümünün ABD'de 31 Aralık akşamı yayınlanacak olması, Amerikalı izleyicilere 2026'ya girmeden önce finali izleme şansı tanırken, diğer birçok coğrafyadaki izleyici için Yılbaşı Gecesi planlarını etkileyebilecek bir durum yaratıyor: Ya Yılbaşı planlarını kısa kesip spoiler yememek için hemen eve dönüp izlemek ya da 2026'ya girdikten sonra, muhtemelen büyük bir yorgunlukla, sosyal medyadan uzak durarak dizinin finalini izlemek.

Farklı zaman dilimleri nedeniyle birilerinin her zaman favori dizilerinin yeni sezonunu izlemek için geç saatlere kadar uyanmak veya erken kalkmak zorunda kalacağı bir gerçek olsa da, 5. sezonun bu yayın yapısı ve bölümlerin yayınlanacağı alışılmadık saatler (Netflix genellikle yeni dizi ve sezonları Pasifik Saatiyle gece yarısı 00:00'da yayınlar) dikkat çekici bir tercih olarak değerlendiriliyor. Bu durum, pek çok uluslararası hayranın Noel ve Yılbaşı tatillerinde spoiler'lardan kaçınmak için sosyal medyadan uzak durmayı ve yayın saatlerini kendi programlarına göre ayarlamayı düşünmesine yol açabilir.