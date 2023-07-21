Strasbourg Beşiktaş'a Sahi Dion ile cevap verdi

Beşiktaş, Avusturya kampında Strasbourg ile hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor.
10 ve 21. dakikalarda Aboubakar ile öne geçen Beşiktaş'a, Fransız ekibi Strasbourg 25. dakikada Sahi Dion'un kafa golüyle cevap verdi.
Strasborug, Beşiktaş karşısında farkı bire indirdi.
Beşiktaş, Avusturya kampında Strasbourg ile hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor.
10 ve 21. dakikalarda Aboubakar ile öne geçen Beşiktaş'a, Fransız ekibi Strasbourg 25. dakikada Sahi Dion'un kafa golüyle cevap verdi.