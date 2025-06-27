Strateji tutkunlarına müjde: Ground of Aces erken erişime açılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Strateji tutkunlarına müjde: Ground of Aces erken erişime açılıyor

İsviçre-Polonya ortak yapımı Blindflug Studios'un merakla beklenen strateji oyunu "Ground of Aces", 10 Temmuz 2025'te erken erişimle Windows PC ve Mac platformlarında yerini alıyor.

İsviçre-Polonya merkezli bağımsız oyun geliştiricisi Blindflug Studios, II. Dünya Savaşı temalı üs kurma oyunu Ground of Aces için çıkış tarihini duyurdu. Oyun, 10 Temmuz 2025 tarihinde Windows PC ve Mac kullanıcıları için erken erişime açılacak. Yapımcılığını Hannes Linsbauer'ın üstlendiği bu strateji oyunu, oyuncuları İkinci Dünya Savaşı dönemine götürerek kendi hava üslerini kurma ve yönetme deneyimi sunuyor.

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Ground of Aces, özellikle İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni içeren ilk oynanabilir grubuyla dikkat çekiyor. Oyuncular, üslerini genişletirken tarihi İngiliz uçaklarını koleksiyonlarına ekleyebilecekler. Blindflug Studios yöneticisi Moritz Zumbühl, erken erişim tarihinin "Britanya Savaşı"nın 85. yıldönümüne denk gelmesinin, oyunun tarihsel derinliğini vurguladığını belirtti. Rimworld ve Hearts of Iron IV gibi başarılı yapımlardan ilham alan oyun, Fransız-Belçika çizgi romanlarının "ligne claire" sanat stilini yansıtıyor. Geliştiriciler, oyuncu topluluğunun geri bildirimleriyle bir yıl sürecek erken erişim sürecinde yeni özellikler eklemeyi hedefliyor.

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