Stratejik Sermaye Milli Vizyon; OYAK

Dev sanayi yatırımlarını ülkemize ve milletimize kazandıran, yaklaşık 500 bin üyesinin servetini betona gömmeyip, yatırıma çeviren OYAK stratejik sermaye birikimi ile milli vizyon kurumudur.

Ülkemizde birikimi olanların betona, arabaya, altına, dövize yatırım yapmasının adı şudur;

Ranta yatırım…

2024 yılında bazı dev şirketler kapandı bir çok şirket zarar etti.

OYAK’ın üye varlıklarının; Yüzde 48,7 artış ile 494,9 milyar liraya ulaştığı açıklandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Aralık 2024 resmi raporuna göre kapanan şirket sayısında yüzde 26,9 artış oldu:

7 bin 555 şirket kapandı.

OYAK; Asker ve sivil elele yönetim modeli ile başarıya ulaşır

Emeklilik fonu olan OYAK sadece ülkemizde değil uluslararası alanda takdir görerek örnek alınan yerli ve milli bir kurumdur.

Faaliyet raporundan aldığım bu çarpıcı rakamlar da başarıyı tescil eder.

2024 yılı hasılatı: 637 milyar TL

2024 ihracatı: 6 milyar dolar (Türkiye ihracatının %2,3’ü)

Devlete ödenen vergi: 127,1 milyar TL

Toplam varlık büyüklüğü: 1,2 trilyon TL

75 bin emekliye maaş ödemesi: 16,1 milyar TL

Üyelere verilen sosyal destek kredileri: Yaklaşık 3,5 milyar TL

“Meyve veren ağacı taşlarlar” sözünün OYAK yönetimi için söyleyebilirim.

Enflasyonun kontrol altına alınması için ekonominin frenine çok sert şekilde basıldığı 2024’te OYAK bilançosu ile,

Devlete vergi, üyeye nema, millete istihdam, ihracata katkı sağlayarak ülke ekonomisine büyük katkı sağladı.

Son yıllarda olduğu gibi; 2024 enflasyonunun üzerinde Yüzde 55,2 nema açıkladı.

Resmi verilerinden aldığım bilgiye göre yalnızca dev sanayi yatırımları olan kurum değildir OYAK 2024’te;

75 bin emeklisine 16,1 milyar lira maaş ödedi.

Üyelere sağlanan yasal yardımlar 38,7 milyar lira oldu.

945 bin kişi Sağlık Platformu’ndan faydalandı.

Doktorum uygulaması 74 bini aşkın kullanıcıya ulaştı.

Eğitim ve hizmet indirimleriyle 446 bin üyeye destek verdi.

Enflasyonun 44,38 olduğu 2024’te yüzde 55,2 nema veriyorsa, OYAK yönetimini takdir mi edersiniz, eleştirir misiniz?

Takdir ediyorum çünkü; OYAK’ın yatırımlarını sadece bilanço karı olarak değerlendirmiyor, faaliyet raporundaki şu stratejik dönüşümü görüyorum:

Erdemir çevreci üretime geçiyor, sıfır emisyon hedefliyor.

Almatis, Çin’de üretim kapasitesini artırıyor.

Port Yarımca, Türkiye’nin ilk otomotiv odaklı Ro-Ro limanı olarak faaliyete geçiyor.

HEKTAŞ, yerli tohum ve dijital tarım yatırımı yapıyor.

TAMEK ve Sagra, gıdada rekabeti artırıyor.

Total Energies ve M Oil, akaryakıtta büyüyor.

Enerjide GES yatırımlarıyla karbon ayak izi azaltılıyor.

Bursa’da hibrit araç üretiliyor.

Bingöl’de demir cevheri çıkartılıyor.

Çin’den ithali durdurup karbon siyahı üretiyor.

Avrupa’da Eurobond ihracı yapılıyor.

Yatırım var, üretim var, istihdam yaratma var, dönüşüm var, yüksek vergi ödemesi var, ihracat var, strateji var, üyelerini ve emeklilerini enflasyona ezdirmeme var.

Peki uluslararası denetimden geçen OYAK neden hedef alınıyor?

Maliye Bakanlığı verilerinden aldığım şu bilgi ile yanıtlayayım.

Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirket sayıları şöyle:

2002 yılı: 5.600 iken,

2023 yılı sonu: 82.716 oldu.

Gözleri OYAK’ın dev sanayi yatırımlarında.

Avuçlarını yalarlar.

Yerli ve milli gözbebeğimiz OYAK’ı aç gözlü rantçılara ve yabancı sermayeye asla yem etmeyiz.

Gözü olanın gözü çıksın…