Strazburg’dan "Suriye’deki soykırıma sessiz kalmayın" çağrısı

Kaynak: ANKA
Strazburg’dan "Suriye’deki soykırıma sessiz kalmayın" çağrısı

Fransa’nın Strazburg kentinde, Avrupa Konseyi önünde toplanan bir grup, Suriye'de özellikle azınlıkların uğradığı saldırılara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada laik ve demokratik Suriye için yaşam hakkı ve ibadet özgürlüğünün korunması talep edildi.

Fransa’nın Strazburg kentinde, Avrupa Konseyi önünde toplanan bir grup, Suriye'de özellikle azınlıkların uğradığı saldırılara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada laik ve demokratik Suriye için yaşam hakkı ve ibadet özgürlüğünün korunması talep edildi.

Fransa’nın Strazburg kentinde, Avrupa Konseyi önünde toplanan grup, Suriye'de özellikle azınlıkların uğradığı saldırılara dikkati çekmek amacıyla kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Avrupa Arap Alevileri Federasyonu (AAAF), Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA) gibi birçok kurumun yanı sıra demokratik kitle örgütleri ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen yüzlerce yurttaş etkinlikte yer aldı.

Toplantıda taşınan dövizlerde "Alevi Soykırımına Hayır", "Suriye Halkları Yalnız Değildir" ve "Alevi Kurumları Suriye İçin Tek Yürek" mesajları öne çıktı. Saldırılarda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan etkinlikte 6 farklı dilde açıklama yapıldı.

Açıklamanın Türkçesini okuyan FUAF Eş Başkanı Rozbi Demir, Aleviler’in Şii olmadığını, Alevilerin Esad’ı desteklediği yönündeki yanlış algıların şiddeti körüklediğini anlattı. Demir, geçmişte yaşanan Aqrab, Maan ve Zara katliamları gibi örneklerle cihatçı grupların saldırılarının tarihsel bir gerçeklik taşıdığını dile getirdi.

DEMOKRATİK VE LAİK BİR SURİYE İÇİN TALEPLER SIRALANDI

Basın açıklamasında demokratik ve laik bir Suriye için şu talepler sıralandı: Yaşam hakkı ve ibadet özgürlüğü korunmalı. Azınlıkların anadillerinde eğitim hakkı sağlanmalı ve özerk yönetimlere imkan tanınmalı. Uluslararası kuruluşlar, nefret söylemlerini ve mezhepçi propagandaları açıkça kınamalı. BM Barış Gücü, katliam bölgelerinde aktif rol üstlenmeli. BM’nin bölgede bir barış gücünün konumlandırılması ve azınlıkların can güvenliğinin sağlanması gerektiği belirtilirken, uluslararası toplumun sessiz kalmasının suça ortaklık anlamına geldiği vurgulandı.

Tarihin sessiz kalanları affetmeyeceği uyarısında bulunan etkinlyekte, Suriye halklarının barış içinde bir arada yaşayabileceği bir geleceğin inşası için mücadelenin süreceği ifade edildi.

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