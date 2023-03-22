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Stres, ağız ve diş sağlığını etkiler mi

Çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan stres tam bir baş belası. Ağız, Diş ve ÇeneRadyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Somtürk, stresinağız hijyeni ve diş sağlığını da doğrudan etkileyen önemli bir faktör olduğuna işaret etti.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 16:47
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Stres, ağız ve diş sağlığını etkiliyor mu

Stres, ağız ve diş sağlığını etkiler mi
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Journal of Periodontology’de yayınlanan bir araştırmaya dikkat çeken Somtürk, araştırmaya katılanların yüzde56’sının stresin etkin bir şekilde diş fırçalamalarına ve diş ipi kullanmalarına engel olduğunu ifade etmelerinin stresin ağız hijyenine ne denliengel teşkil ettiğini ortaya koyduğunu söyledi. Stresle birlikte birçok insanın tütün veya alkol gibiağız sağlığına tesir eden kötü veya olumsuz alışkanlıklara yöneldiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Somtürk, “Tütün ve alkolün risk faktörleri, periodontal hastalığın oluşumunu etkileyebilir” dedi

STRES, AĞIZSAĞLIĞINI BOZUYOR

Stresin, ağızda aft oluşumu, bruksizm (diş sıkma), ağız kuruluğu, diş eti hastalığı, ağız kokusu, prekanseröz lezyonlar gibi birçokağız ve diş hastalığına sebebiyet verdiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Somtürk,ağızdaki aft oluşumunun virüsler, bakteriler ve bağışıklık sisteminizdeki bazı eksikliklerin tetiklediğini ve ağızda küçük yaralar şeklinde ortaya çıktığını açıkladı.

Yrd. Doç.Dr. Esra Somtürk, sözlerine şunları ekledi:

“Klinik olarak; baş ve kulak ağrısı, çiğneme esnasında eklem bölgelerinden gelen ses ve aşırı diş sıkmanın sonucunda, diş yüzeylerinde aşınma ve diş kırıklarının meydana gelir. Bütün bu problemlerin altına inildiğinde stres faktörü tespit edilmiştir.
Stres, ağızdaki tükürük akışı düzeyini etkileyebilir. Ciddi anlamda kronik stresli bireylerde ağız kuruluğu oluşur. Buna bağlı olarak da diş yüzeylerinde çürük oluşumunu engelleyen koruyucu tabaka oluşmaz ve sonucunda yoğun diş çürükleri meydana gelir.
Stresin, kişinin evde doğru ağız hijyeni uygulamasına etkide bulunabileceğine işaret eden bazı araştırmalar mevcuttur. Özellikle 18-20 yaş altı genç ve çocuklarda görülen stres, ağız sağlığı açısından çok önemlidir. Strese giren çocuk ve gençler içine kapanıp, kişisel ağız ve diş bakımlarını ihmal eder. Ebeveynler, bu stresi önemsemediğinde tedbir almakta gecikilir ve bu durum da ilerleyen yaşlarda büyük sorunlara yol açar. 12-20 yaş aralığında görülen stres, 18-30 yaşlarında kanama, papil kaybı ve ağrı şeklinde görülen ciddi diş eti hastalıklarına zemin hazırlamaktadır”

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