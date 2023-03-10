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Uzmanı açıkladı. Stres aort damarında yırtılmaları beraberinde getiriyor

Prof. Dr. Koray Ak, “Depremin toplum üzerinden büyük bir etki oluşturduğu aşikar. Bu stresin etkilerini biz kalp cerrahları olarak aort yırtılmasında görebiliyoruz” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 16:32
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Stres aort damarında yırtılmaları beraberinde getiriyor

Uzmanı açıkladı. Stres aort damarında yırtılmaları beraberinde getiriyor
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İHA’nın haberine göre; Prof. Dr. Koray Ak, özellikle deprem sonrası dönemde ve günlük hayatta vatandaşların stres ortamından uzaklaşmasını aksi takdirde aort damarında yırtılmaların oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlar meydana gelen şiddetli depremlerin travmalara yol açabileceği ve beraberinde gelen stres ortamında aort damarında yırtılmalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koray Ak, stresin yanı sıra yüksek tansiyon hastalarının da ilaçlarını düzenli kullanmasını aksi takdirde aort damarında oluşabilecek yırtılma sonrası cerrahi müdahalenin uygulanması gerekebileceğini vurguladı.

“AORT YIRTILMASINDA STRES ÖNEMLİ BİR ETKEN”

Erken teşhisin önemine değinen Prof. Dr. Koray Ak, “Bizim tavsiyemiz aort anevrizması olup olmadıklarını kontrol ettirmelidir. Özellikle ailede ani ölümler ve yüksek tansiyon hastalığı bulunan insanların check up yaptırmaları teşhis konulması durumunda ise erken tedaviye başlamaları hayati önem arz etmektedir. Aort yırtılmasında stres önemli bir etken. Vatandaşlar bilinen bir aort rahatsızlıkları varsa mutlaka yakın takip yapmalılar. 6 aylık ya da yıllık çekilen tomografilerle aort çapını takip ettirmeleri faydalı olacaktır” diye konuştu.

“İLERLEYEN SÜREÇTE AORT YIRTILMASI SAYILARINDA BİR ARTIŞ DA OLABİLİR”

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koray Ak, “Depremin toplum üzerinden büyük bir etki oluşturduğu aşikar. Bu stresin etkilerini biz kalp cerrahları olarak aort yırtılmasında görebiliyoruz. İlerleyen süreçte aort yırtılması sayılarında bir artış da olabilir. Bu noktada en önemli tavsiyemiz; özellikle yüksek tansiyon hastalarının ilaçlarını düzenli kullanmaları, düzenli tansiyon kontrolü ve stresle yaşamayı öğrenmeleri olacaktır. Deprem sonrası dönemde bazı hastalarımız deprem bölgesinden gelmekle beraber yine İstanbul’dan da diseksiyon hastası aldık. Bunun en büyük sebebi depremle birlikte oluşan korku, stres ve beraberinde getirdiği hipertansiyon ataklarının olduğunu düşünüyoruz. Aort diseksiyonunun daha önce bu rahatsızlığa hiç yakalanmamış birinde olabileceği gibi özellikle aort damarı genişlemiş bireylerde de görülme riski yüksek. Özellikle aort anevrizması olan insanların aort çaplarının belli bir değere ulaştığı zaman ameliyat edilmesi önemli bir noktadır. Aort yırtılmasının en önemli nedeni yüksek tansiyondur. Özellikle TİP1 dediğimiz kalpten çıkan ana aort damarının yırtılması ölümcül bir hastalıktır. Bu noktada en önemli şikâyet şiddetli göğüs ağrısıdır” dedi.

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