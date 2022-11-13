Stres bu hastalığı aşırı tetikliyor

Huzursuz bağırsak sendromu, halk arasında karın ağrısı olarak da biliniyor. Tıbbi adı ise spastik kolon. Hayatı ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Uzm. Dr. Erdi Şeker konuyla ilgili bilgiler verdi. İşte o bilgiler.

ERKETE Mİ KADINDA MI DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR?



Erdi Şeker; “Hassas bağırsak hastalığı önemli bir hastalık. Hem kişinin yaşam kalitesiyle hem de polikliniğimize yapılan başvuruların büyük bir kısmını oluşturması nedeniyle üzerinde durduğumuz bir hastalık. Kadınlarda daha sık görülüyor. Hatta ülkemizde yapılan çalışmalarda yüzde 20 ye kadar ulaşan rakamlar görülmüştür”

HUZURSUZ BAĞIRSAK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Dr.Şeker, “Hastalığın semptomları arasında karın ağrısı bulunmaktadır. Özellikle karnın alt kısımlarından başlayan ve tüm karına yayılan bir ağrı söz konusudur. Bunun yanında şişkinlik, gaz, geğirme, mide ağrısı gibi şikâyetlerde vardır. İBS ile inflamatuar bağırsak hastalıklarını karıştırmamak gerekir. İnflamatuar bağırsak hastalığı yapısal bir hastalık olup çok farklı semptomları olan daha ciddi bir hastalıktır” diye konuştu.

EN ÖNEMLİ NEDENİ YAŞAM TARZI

Hastalıkla baş etmenin yollarından ve tedavisinden de söz eden Şeker şunları söyledi:

“Hastalıkta önemli olan stresle baş edebilmektir. Çünkü hastalığın en önemli nedeni yaşam tarzı, stres ve kişinin hayatında maruz kaldığı travma gibi sebeplerden kaynaklanır. Eğer bunlarla baş edemiyorsak daha ciddi problemler varsa kişinin psikososyal etkenleri de varsa psikiyatri gibi bilim dallarıyla irtibata geçeriz, multidisipliner bir kısımda bulunuruz.

Eğer tüm bunlarla da kontrol altına alınamıyorsa o zaman bir takım tedaviler var. Bu tedavilerde hastanın en önemli dikkat etmesi gereken nokta bir gastroenterologa görünmesidir. Bu hastalığın sebebi tam belli değil”

İHA